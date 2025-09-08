Finále US Open meškalo kvôli Trumpovi. Nahnevaní fanúšikovia ho vypískali

NEW YORK. Prítomnosť prezidenta Donalda Trumpa na nedeľňajšom finále mužskej dvojhry tenisového US Open spôsobila meškanie začiatku zápasu o 30 minút, keďže fanúšikovia mali problémy so sprísnenými bezpečnostnými kontrolami.
Trump, ktorý navštívil turnaj po prvý raz za desať rokov, sledoval súboj medzi Talianom Jannikom Sinnerom a Španielom Carlosom Alcarazom. Keď sa počas zápasu objavil na obrazovke, fanúšikovia ho vypískali. Reakcie divákov boli zmiešané, dominovali však tie negatívne.
Podľa reportéra AFP bolo na začiatku druhého setu naďalej približne 250 ľudí čakajúcich v radoch na vstup do areálu. Jeden pár z Juhoafrickej republiky uviedol, že čakali viac ako hodinu.
Trump predtým naposledy navštívil US Open v roku 2015, keď bol spolu s manželkou Melaniou vypískaný pri príchode. Hoci má v New Yorku určitú podporu, mesto je prevažne demokratické. Organizátori požiadali televízne stanice, aby nezobrazovali negatívne reakcie na prezidentovu prítomnosť, čo potvrdili viaceré americké médiá.
Španielsky tenista Alcaraz uviedol, že sa snaží nevenovať pozornosť Trumpovej prítomnosti, no zároveň oceňuje, že návšteva prezidenta prináša športu pozornosť.
Prezident sa objavil v lóži s generálnym riaditeľom sponzora Rolex, ktorý ho pozval. A to aj apriek tomu, že Trump zaviedol vysoké clá na švajčiarske výrobky. Prítomní boli aj minister financií USA Scott Bessent, hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová a vyslanec pre mierové misie Steve Witkoff.
Posledný úradujúci americký prezident, ktorý navštívil tenisový US Open pred Trumpom, bol Bill Clinton v roku 2000.
Trump, ktorý zmenil svoje trvalé bydlisko z Manhattanu na Floridu, sa do New Yorku vracia len sporadicky. Minulý rok tu však strávil niekoľko týždňov počas svojho historického súdneho procesu.