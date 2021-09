ONLINE: Novak Djokovič - Daniil Medvedev (finále mužov, US Open 2021)

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič a Rus Daniil Medvedev dnes hrajú finále na grandslamovom US Open 2021.

Djokovič sa môže nezmazateľne zapísať do tenisovej histórie. Pokiaľ v New Yorku uspeje, stane sa prvým hráčom od roku 1969, ktorý v jednej sezóne ovládne všetky štyri grandslamové podujatia. Naposledy to dokázal Austrálčan Rod Laver.

Naopak, Medvedev zabojuje o svoj prvý titul z turnajov tzv. veľkej štvorky. Djokovičovi čelil aj vo finále tohtoročného Australian Open, v ktorom však rodák z Moskvy prehral hladko v troch setoch.