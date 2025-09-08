    Alcaraz zosadil z trónu Sinnera. Finále US Open definovalo súčasnú tenisovú éru

    Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po víťazstve na US Open 2025
    Carlos Alcaraz pózuje s trofejou po víťazstve na US Open 2025 (Autor: TASR/AP)
    8. sep 2025 o 09:48
    Alcaraz bol príliš silný, napísal britský Telegraph.

    NEW YORK. Ohlasy zahraničných médií na triumf španielskeho tenistu Carlosa Alcaraza na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku, kde vo finále dvojhry zdolal Taliana Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4:

    atptour.com: „Alcaraz získal korunu na US Open a vďaka triumfu v New Yorku prevzal aj post svetovej jednotky od Sinnera.“

    iDnes.cz (ČR): „Ďalšia parádna bitka dvoch jednoznačne najlepších tenistov súčasnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera.“

    iSport.cz (ČR): „Iba 22-ročný Carlos Alcaraz vybojoval na newyorskom betóne šiesty grandslamový titul. Až na druhý set Španiel dominoval a doslova exceloval na servise. Trofej prijal z rúk legendárneho Ivana Lendla.“

    ESPN (USA): „Tri roky po zisku svojho prvého veľkého titulu a po tom, čo sa stal najmladšou svetovou jednotkou v histórii, si Carlos Alcaraz opäť vybojoval miesto na tenisovom tróne ďalším triumfom na US Open. Vo finále využil silný forhend, neustále sa zlepšujúce podanie a energickú zdatnosť na víťazstvo 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 relatívne rýchlo za dve hodiny a 42 minút.“

    VIDEO: Zostrih finále Sinner - Alcaraz

    AP (USA): „Carlos Alcaraz potvrdil svoju prevahu nad Jannikom Sinnerom vo finále US Open a získal svoju druhú trofej vo Flushing Meadows a celkovo šiestu na grandslamovom turnaji.“

    AFP (Fr.): „Carlos Alcaraz zdolal Jannika Sinnera v štyroch setoch a vyhral US Open. Opätovne potvrdil svoju dominanciu v rivalskom súboji, ktorý definuje súčasnú tenisovú éru. Získal svoj druhý titul na US Open a šiesty grandslamový titul, čím sa pomstil za svoju jedinú prehru vo finále veľkého turnaja so Sinnerom v júli vo Wimbledone.“

    As (Šp.): „Alcaraz získal svoj šiesty grandslamový titul a takmer dokonalým výkonom vo finále zosadil Sinnera z trónu a stal sa svetovou jednotkou. V podmienkach, ktoré sa mu nepáčili, pre zakrytie štadióna Arthura Ashea pre hrozbu dažďa, vlhkosť a pomerne chladné počasie, dokázal zdolať Taliana, víťaza siedmich titulov na halových turnajoch a kráľa tvrdého povrchu, so sériou 27 triumfov na grandslamových turnajoch hraných na tomto povrchu.“

    Telegraph (V.Brit.): „Príliš silný. Tí, ktorí si dokázali zabezpečiť miesta na štadióne Arthura Ashea, už netúžili vidieť viac. Carlos Alcaraz si upevnil pozíciu na vrchole mužskej tenisovej pyramídy takmer bezchybným výkonom na US Open. Podal dominantný výkon.“

    Bild (Nem.): „Carlos Alcaraz vyhral US Open v New Yorku druhýkrát od roku 2022, keď zdolal svojho úhlavného rivala Jannika Sinnera a zosadil ho z trónu svetovej jednotky.“

