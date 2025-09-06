    Djokovič chce pokračovať aj v nasledujúcej sezóne: Došli mi sily, no zotrvám v boji

    Novak Djokovič ďakuje divákom po vyradení v semifinále dvojhry na US Open 2025.
    Novak Djokovič ďakuje divákom po vyradení v semifinále dvojhry na US Open 2025. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. sep 2025 o 09:01
    Srb zdôraznil jedinečnosť grandslamových turnajov.

    NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič po prehre v semifinále US Open v New Yorku prisľúbil pokračovanie kariéry aj v nasledujúcom roku.

    Tridsaťosemročný Srb vypadol so Španielom Carlosom Alcarazom a nateraz nepridá rekordný 25. grandslamový titul.

    „Nevzdávam sa grandslamových turnajov, budem pokračovať v boji. Stále chcem hrať budúci rok počas celej sezóny.

    Tieto turnaje sú jednoducho iné ako všetky ostatné. Sú piliermi nášho športu,“ citovala Djokoviča agentúra AFP po prehre s Alcarazom v troch setoch.

    Djokovič sa pred semifinálovým súbojom proti o 16 rokov mladšiemu súperovi vyjadril, že bude musieť byť vo vrcholnej kondícii, aby mal šancu zdolať Alcaraza.

    „Po druhom sete mi došli sily. Myslím si, že som mal dosť energie na to, aby som s ním bojovať a držal krok s jeho rytmom počas dvoch setov. Potom som bol vyčerpaný a on pokračoval ďalej. Som spokojný s úrovňou mojej hry.

    Chcel som urobiť všetko, čo bolo v mojich silách, aby som dostal svoje telo do formy a udržal túto úroveň a tempo niekoľko hodín, ale nestačilo to. To je niečo, čo v tomto bode mojej kariéry, žiaľ, nedokážem ovplyvniť,“ dodal Djokovič.

