Djokovič chce pokračovať aj v nasledujúcej sezóne: Došli mi sily, no zotrvám v boji

NEW YORK. Srbský tenista Novak Djokovič po prehre v semifinále US Open v New Yorku prisľúbil pokračovanie kariéry aj v nasledujúcom roku.
Tridsaťosemročný Srb vypadol so Španielom Carlosom Alcarazom a nateraz nepridá rekordný 25. grandslamový titul.
„Nevzdávam sa grandslamových turnajov, budem pokračovať v boji. Stále chcem hrať budúci rok počas celej sezóny.
Tieto turnaje sú jednoducho iné ako všetky ostatné. Sú piliermi nášho športu,“ citovala Djokoviča agentúra AFP po prehre s Alcarazom v troch setoch.
Djokovič sa pred semifinálovým súbojom proti o 16 rokov mladšiemu súperovi vyjadril, že bude musieť byť vo vrcholnej kondícii, aby mal šancu zdolať Alcaraza.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Alcaraz
„Po druhom sete mi došli sily. Myslím si, že som mal dosť energie na to, aby som s ním bojovať a držal krok s jeho rytmom počas dvoch setov. Potom som bol vyčerpaný a on pokračoval ďalej. Som spokojný s úrovňou mojej hry.
Chcel som urobiť všetko, čo bolo v mojich silách, aby som dostal svoje telo do formy a udržal túto úroveň a tempo niekoľko hodín, ale nestačilo to. To je niečo, čo v tomto bode mojej kariéry, žiaľ, nedokážem ovplyvniť,“ dodal Djokovič.