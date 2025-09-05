VIDEO: Djokovič nenašiel dostatok síl. Semifinále jednoznačne ovládol Alcaraz

Novak Djokovič
Fotogaléria (23)
Novak Djokovič (Autor: TASR/AP)
TASR|5. sep 2025 o 23:42
ShareTweet0

Španiel vyhral v troch setoch.

US Open 2025

muži - dvojhra - semifinále:

Novak Djokovič (Srb.-7) - Carlos Alcaraz (Špa.-2) 4:6, 6:7(4), 2:6

NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do finále gradslamového turnaja US Open 2025.

Druhý nasadený hráč zdolal v piatkovom semifinále siedmeho Srba Novaka Djokoviča v troch setoch 6:4, 7:6 (4) a 6:2 a zabojuje o druhý titul na poslednom Grand Slame sezóny po roku 2022.

Fotogaléria zo zápasu Novak Djokovič - Carlos Alcaraz (semifinále US Open 2025)
Semifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos Alcaraz
Semifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos Alcaraz
Semifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos Alcaraz
Semifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos Alcaraz
23 fotografií
Semifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos AlcarazSemifinále US Open 2025: Novak Djokovič - Carlos Alcaraz

Vo finále sa stretne s lepším zo súboja medzi lídrom svetového rebríčka Jannikom Sinnerom z Talianska a dvadsaťpäťkou pavúka Felixom Augerom-Aliassimem z Kanady.

Djokovič sa predstavil vo svojom rekordnom 53. grandslamovom semifinále, 14. vo Flushing Meadows, no nezačal ideálne.

Alcarazovi sa podarilo prelomiť hneď prvé podanie jeho o šestnásť rokov staršieho súpera a ujal sa vedenia 1:0.

To nakoniec rozhodlo aj o osude prvého setu, keďže Španiel pri svojom podaní nemusel odvrátiť ani jeden brejkbal a vyhral 6:4.

V úvode druhej sady sa karta otočila a svoj prvý servis v ňom stratil Alcaraz, Djokovič viedol 3:0, no nedokázal to využiť. V piatom geme za stavu 30:40 skončil jeho bekhend na páske a jeho súper sa vrátil, keď následne vyrovnal na 3:3.

Potom si obaja rivali už podanie postrážili, pričom srbský grandslamový rekordér predviedol tri čisté hry a druhá sada tak dospela až do tajbrejku.

V ňom viedol Španiel už 4:1 a aj 5:3, Djokovič stiahol, no Alcaraz sa esom dostal ku dvom setbalom a premenil hneď prvý (7:4).

Alcaraz naďalej ťažil zo svojho podania, čo už neplatilo o Djokovičovi. O triumfe Španiela rozhodol štvrtý gem tretieho setu, keď Srb spravil dvakrát dvojchybu a opäť stratil servis.

Alcaraz potvrdil vedenie na 4:1 šiestym esom a náskok už z rúk nepustil. Dvadsaťdvaročný Španiel zakončil duel čistou hrou, v sete triumfoval 6:2 a upravil vzájomnú bilanciu s Djokovičom na 4:5.

US Open

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Zmena termínu i lepší zárobok. Vynovená štvorhra US Open láka aj svetové jednotky
    17.06.2025
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»US Open»VIDEO: Djokovič nenašiel dostatok síl. Semifinále jednoznačne ovládol Alcaraz