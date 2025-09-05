VIDEO: Djokovič nenašiel dostatok síl. Semifinále jednoznačne ovládol Alcaraz

US Open 2025
muži - dvojhra - semifinále:
Novak Djokovič (Srb.-7) - Carlos Alcaraz (Špa.-2) 4:6, 6:7(4), 2:6
NEW YORK. Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do finále gradslamového turnaja US Open 2025.
Druhý nasadený hráč zdolal v piatkovom semifinále siedmeho Srba Novaka Djokoviča v troch setoch 6:4, 7:6 (4) a 6:2 a zabojuje o druhý titul na poslednom Grand Slame sezóny po roku 2022.
Vo finále sa stretne s lepším zo súboja medzi lídrom svetového rebríčka Jannikom Sinnerom z Talianska a dvadsaťpäťkou pavúka Felixom Augerom-Aliassimem z Kanady.
Djokovič sa predstavil vo svojom rekordnom 53. grandslamovom semifinále, 14. vo Flushing Meadows, no nezačal ideálne.
Alcarazovi sa podarilo prelomiť hneď prvé podanie jeho o šestnásť rokov staršieho súpera a ujal sa vedenia 1:0.
To nakoniec rozhodlo aj o osude prvého setu, keďže Španiel pri svojom podaní nemusel odvrátiť ani jeden brejkbal a vyhral 6:4.
V úvode druhej sady sa karta otočila a svoj prvý servis v ňom stratil Alcaraz, Djokovič viedol 3:0, no nedokázal to využiť. V piatom geme za stavu 30:40 skončil jeho bekhend na páske a jeho súper sa vrátil, keď následne vyrovnal na 3:3.
Potom si obaja rivali už podanie postrážili, pričom srbský grandslamový rekordér predviedol tri čisté hry a druhá sada tak dospela až do tajbrejku.
V ňom viedol Španiel už 4:1 a aj 5:3, Djokovič stiahol, no Alcaraz sa esom dostal ku dvom setbalom a premenil hneď prvý (7:4).
Alcaraz naďalej ťažil zo svojho podania, čo už neplatilo o Djokovičovi. O triumfe Španiela rozhodol štvrtý gem tretieho setu, keď Srb spravil dvakrát dvojchybu a opäť stratil servis.
Alcaraz potvrdil vedenie na 4:1 šiestym esom a náskok už z rúk nepustil. Dvadsaťdvaročný Španiel zakončil duel čistou hrou, v sete triumfoval 6:2 a upravil vzájomnú bilanciu s Djokovičom na 4:5.