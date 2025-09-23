Zomrel legendárny chorvátsky hráč a tréner. Djokovič ho nazýval tenisovým otcom

BRATISLAVA. Bývalý tréner Novaka Djokoviča a grandslamový finalista Nikola Pilič zomrel v Rijeke vo veku 86 rokov, informovala Chorvátska verejnoprávna televízia HRT.
Pilič sa narodil v Splite 27. augusta 1939. Počas svojej kariéry získal deväť titulov ATP a jeho najlepším umiestnením bolo 6. miesto v roku 1968.
Bol tiež jedným z prvých grandslamových finalistov v Open ére, keď sa v roku 1973 prebojoval do finále Roland Garros, kde však prehral s Iliem Năstasem.
Po ukončení profesionálnej hráčskej kariéry pôsobil Pilič ako tenisový tréner a je známy tým, že je jediným kapitánom, ktorý vyhral Davisov pohár s tromi rôznymi krajinami – s Nemeckom (1988, 1989, 1993), Chorvátskom (2005) a Srbskom (2010).
Zmenil "biely šport" v celosvetovom meradle. Položil základy ATP. Inicioval zmeny, ktoré viedli k profesionalizácii tohto športu. Okrem toho koučoval aj množstvo skvelých tenistov.
Finalista Roland Garros z roku 1973 bol aj jedným z prvých Djokovičových trénerov, keď so Srbom pracoval od konca 90. rokov.
Po finále na Serbia Open 2022 v Belehrade sa konala špeciálna ceremónia. Pilič bol hosťom a keď vstúpil na kurt, Djokovič ho vrelo objal.
Djokovič hovoril o Piličovi s veľkou úctou a nazval ho dokonca svojím „tenisovým otcom“.
"Môj tenisový otec. Mentor. Človek, ktorý so mnou nezištne zdieľal všetky vedomosti a skúsenosti o tenise a živote.
S otvorenou náručou ma prijali do svojej tenisovej akadémie v Nemecku a správali sa ku mne ako k vlastnému dieťaťu.
Mal jednu z najlepších tenisových akadémií v Európe, kde vyrastali velikáni ako Boris Becker či Goran Ivanišević. Aj ja som tam bol," povedal Djokovič o Piličovi ešte v roku 2018.
„Neviem, čo povedať. Je pre mňa veľkou cťou byť tu. Malá oprava, on nie je jeden z najväčších všetkých čias, on je najväčší všetkých čias.
V konkurencii Federera, Nadala, Murrayho a spol. byť 366 týždňov svetovou jednotkou – to je viac než sedem rokov. Podľa môjho skromného presvedčenia môže trvať aj 1 000 rokov, kým sa tento rekord prekoná,“ povedal Pilič počas ceremónie v roku 2022 na Serbia Open o Novakovi Djokovičovi.
„Som naviazaný na Novaka Djokoviča a želám mu všetko dobré. Pre mňa, a nie som subjektívny, je najlepším hráčom všetkých čias.
Musím povedať ešte jednu vec – Srdjan a ja sme si vždy mysleli, že bude veľkým šampiónom. Bol ním, zostal ním, ale najdôležitejšie je, že je veľkým človekom.“