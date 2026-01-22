Expertka videla Benčičovú vo finále, vyradila ju Češka. V osemnástich nehrala pre doping

Mal to byť jeden z ďalších pohodových zápasov. Svetová desiatka Belinda Benčičová v úvodnom kole Australian Open 2026 začala proti Katie Boulterovej kanárom a v druhom sete jej dovolila uhrať päť gemov.
Po zápase hovorila, že sa cítila veľmi dobre, vyzdvihla svoju prípravu na novú sezónu. "Určite som sa zlepšila v pohybe a mám kvalitnejšie podania. Cítim sa dobre aj v hre na sieti," povedala na tlačovej konferencii.
Čo sa v článku ešte dočítate?
- Ako videla finále Australian Open expertka Eurosportu?
- Koho vyradila Bartůňková v úvodnom kole?
- Prečo pykala česká tenistka za doping?
- Prečo chcela Bartůňková skončiť s tenisom?
- Koľko Čechov je v hlavnej časti Australian Open?
Švajčiarka so slovenskými koreňmi však ešte netušila, že na úvodnom grandslame tenisovej sezóny odohrá už len jeden zápas.
Stopku jej nečakane vystavila len 19-ročná česká tenistka Nikola Bartůňková. Aj keď jej v druhom sete nadelila Benčičová kanára (už druhého na turnaji), úvodný a rozhodujúci set nezvládla a prehrala 3:6, 6:0 a 4:6.
"Je toto vôbec možné? Skvelý výkon," žasli komentátori Eurosportu po odohratí víťaznej loptičky.
VIDEO: Zostrih zápasu Nikola Bartůňková - Belinda Benčičová
Videla ju vo finále
Benčičová ešte pred Australian Open pomohla Švajčiarsku k účasti vo finále na tímovom United Cupe. Ako jediná hráčka zvládla všetky svoje zápasy, pričom zdolala aj Jasmine Paoliniovú či Igu Swiatekovú.
Expertka Eurosportu Anne Keothavongová (bývalá britská tenistka, pozn.) ju považovala za jednu z favoritiek celého turnaja v Melbourne.
"Ak mám tipovať finálovú dvojicu, tak Aryna Sabalenková je samozrejme voľba číslo jeden. Druhé meno poviem Benčičovú. Proti Boulterovej hrala veľmi pôsobivo," povedala.
Ako doplnila, do turnaja podľa nej vstúpila s výbornou formou.
"Je v spodnej časti pavúka a jediný, kto by ju mohol ohroziť, je Iga Swiateková. Takže možno uvidíme finále Sabalenková - Benčičová," dodala.
Vyradila Kasatkinovú
Tieto reakcie prišli ešte pred jej zápasom v druhom kole, kde narazila práve na Bartůňkovú.
Tá vo svojom premiérovom zápase na grandslame zdolala domácu reprezentantku Dariu Kasatkinovú tiež v troch setoch 7:6 (7), 0:6 a 6:3.
Na turnaji tak zatiaľ prehrala dva sety, v oboch však nezískala jediný gem. Pôsobivé je aj to, že Češka sa prepracovala do hlavnej časti cez trojkolovú kvalifikáciu, ktorú zvládla bez vážnejších problémov.
Bartůňková priznala, že po úvodnom sete bola veľmi vyčerpaná, a tak nezvládla ten druhý, v ktorom neuhrala ani gem. Keď jej redaktorka povedala, s kým bude hrať v druhom kole, odpovedala jediným slovom: "Super."
Nehrala pre doping
Bartůňková je vekom stále tínedžerka. Svoje 20. narodeniny oslávi koncom februára.
Jej meno sa však už v medzinárodnom tenise skloňovalo - v negatívnom kontexte. V máji v roku 2024, keď mala ešte osemnásť rokov, dostala dištanc za doping.
Ten jej potvrdili na turnaji ITF v Trnave a takisto aj v Maribore. Išlo o zakázanú látku trimetazidín.
Látka je klasifikovaná ako nedovolený hormonálny a metabolický modulátor, ktorý môže pomáhať k lepšej fyzickej kondícii.
Po skúmaní sa však zistilo, že pozitívne výsledky na látku boli spôsobené kontamináciou doplnku obsahujúceho extrakt z pestreca mariánskeho.
Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu uviedla, že porušenie nebolo úmyselné a že hráčka nenesie žiadnu významnú vinu ani nedbanlivosť. Po polroku jej dovolili opäť hrať.
S tenisom chcela skončiť
Keď sa vrátila späť do tenisového sveta, v rebríčku jej patrila 493. pozícia. Počas polročného obdobia, keď nehrala, chcela s tenisom skončiť.
Pôvodne jej hrozil až štvorročný trest a športovú kariéru chcela vymeniť za štúdium medicíny. Napokon si s pomocou rodičov a investovaných tisícok eur očistila meno a bolo dokázané, že nepodvádzala úmyselne.
Po návrate sa do tenisu vrhla s entuziazmom. Top momentmi jej minulej sezóny boli semifinále na turnaji WTA 500 v mexickej Guadalajare a účasť v českom Billie Jean King Cup tíme.
VIDEO: Nikola Bartůňková - Iva Jovičová v Guadalajare 2025
Doteraz jej najväčším úspechom bola finálová účasť na juniorskom Wimbledone v roku 2023.
V ňom prehrala s Američankou Clervie Ngounoueovou dvakrát 2:6. Na tom istom turnaji hrala aj Slovenka Renáta Jamrichová, ktorá však práve s Američankou vypadla v semifinále.
Bartůňková odohrala aj jeden zápas práve proti Jamrichovej. Bolo to na juniorskom US Open v tom istom roku v osemfinále, Jamrichová vyhrala jasne 6:4 a 6:3.
15 Čechov, 1 Slovenka
Bartůňková je veľkým dielikom v českej skladačke na Australian Open. Česko vyslalo do austrálskeho Melbourne celkovo 22 hráčov, z ktorých sa až šestnásť malo predstaviť v hlavnej časti mužského a ženského pavúka.
Svoju účasť napokon musela zrušiť Markéta Vondroušová, ktorú trápili problémy s ramenom.
Česko aj napriek tomu reprezentovalo v úvodnom kole 15 hráčov, z ktorých desať bolo žien a päť mužov.
Ide o najvyšší počet českých tenistov na jednom turnaji od roku 2005, keď na US Open bolo dokopy osemnásť Čechov.
Do tretieho kola sa prebojovalo sedem hráčov (dvaja muži a päť žien). V úvodnom kole vypadli len Dalibor Svrčina, Jiří Lehečka, Barbora Krejčíková a Sara Bejleková.
V Austrálii majú ako krajina tretie najväčšie zastúpenie. Najviac hráčov má USA (38), na druhom mieste je Austrália (16).
Pre porovnanie, Slovensko reprezentovala na Australian Open len Rebecca Šramková, ktorá vypadla v úvodnom kole s Jelenou Ostapenkovou po výsledku dvakrát 4:6.
Slovenke sa nedarilo ani vo štvorhre, s Lindou Noskovou rovnako vypadli v úvodnom kole.