Dvojaký meter? Nič, čo by v tenise ani dopingu nebolo bežné (komentár)

Sinner predstavuje jeden extrém, ako to všetko môže byť rýchle a jednoduché, keď sa chce. Halepová zasa predstavuje opačný extrém, ktorý symbolizuje, aké zložité a zdĺhavé to môže byť.

Lenže doping svetovej jednotky a veľkej postavy svetového tenisu? To bolo už v minulosti niečo, čo nechcela ATP púšťať do sveta.

Ani po vydaní knihy Open alebo Otvorená spoveď (odporúčam všetkým prečítať) sa jeho dopingový prípad viac nerozoberal.

"Potrestanie Agassiho by vrhlo na tenis obrovský tieň a bola by to rana pre bezúhonnosť tohto športového odvetvia," napísal v roku 1999 denník The Guardian (z knihy Federer versus Nadal, Sebástian Fest).