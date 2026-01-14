Materstvo ako motor úspechu. Benčičová sa vrátila ako Serena Williamsová, velebí rodinu

Návrat po pôrode býva pre tenistky jedna z najťažších výziev kariéry. Zatiaľ čo niektoré comeback nezvládnu, Belinda Benčičová sa vydala opačným smerom.
Olympijská víťazka z Tokia sa po materskej pauze vrátila do TOP 10 rebríčka WTA a zaradila sa po bok Sereny Williamsovej a Kim Clijstersovej.
Čoskoro sa k ním môže navyše pridať aj Naomi Osaková.
Mala cieľ, ale žiadny plán
Nie všetky návraty po materskej pauze sa tenistkám vydaria podľa predstáv. Svoje by o tom mohla rozprávať Petra Kvitová, ktorej sa v roku 2024 narodil syn Petr.
Po návrate na kurty v roku 2025 dokázala vyhrať jediný zápas a po US Open definitívne ukončila kariéru.
O niekoľko mesiacov skôr sa mamou stala aj švajčiarska tenistka Belinda Benčičová, ktorej comeback nabral úplne iný smer než u českej levice.
Švajčiarka so slovenskými koreňmi, ktorá má aj slovenské občianstvo, sa na kurty vrátila už na jeseň 2024, iba pol roka po pôrode dcérky Belly. Najskôr musela absolvovať turnaje nižších kategórií ITF, rok 2025 už odštartovala opäť na okruhu WTA.
Víťazstvo na februárovom turnaji v Abú Zabí naznačilo, že je späť a bude sa posúvať rebríčkom nahor. Počas celého roka 2025 si pripísala skalpy napríklad Osakovej, Rybakinovej, Anisimovej, Gauffovej či Andrejevovej.
„Keď som bola tehotná, naozaj som nemyslela na tenis ani na návrat. Bol to cieľ, ale vtedy som to neplánovala. Samozrejme, chcela som sa vrátiť, ale nikdy neviete, ako sa vám zmení myseľ. Takže som bola otvorená všetkému.
Možno keby veci nešli ideálne, keby som potreboval viac času, možno by som sa vrátila o dva, tri roky. Nebola som pod žiadnym tlakom.
Vedela som, že na prvých turnajoch nie som fyzicky v najlepšej forme – ešte som dojčila. Je neuveriteľné, koľko stratíte a ako dlho trvá, kým to dostanete späť. Ukázalo mi to, že musím byť fyzicky fit, aby som mohla byť opäť dobrá hráčka,“ povedala Benčičová v rozhovore pre WTA.
Za zmienku stojí aj jej wimbledonská jazda až do semifinále, v ktorom podľahla neskoršej víťazke Swiatekovej. Z trofeje sa radovala v októbri v Tokiu na úkor Lindy Noskovej a sezónu zakončila na 11. mieste rebríčka WTA.
Na otázku, na čo je najviac hrdá, Benčičová nespomenula žiadny konkrétny turnajový triumf. Podľa nej je návrat na kurty výsledkom kolektívneho úsilia rodiny, ktoré jej poskytlo čas a priestor na súťaženie.
„Mám neuveriteľného manžela, ktorý je s Bellou 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Moji a manželovi rodičia, ktorí mi veľmi pomáhajú – aj keď sme doma a musím ísť trénovať,“ dodala pre WTA Benčičová, ktorá sa vydala za svojho slovenského trénera Martina Hromkoviča a časť roka trávi v Bratislave.
Rok 2026 začala vo veľkom štýle na United Cupe v Austrálii, kde mala obrovský podiel na finálovej účasti Švajčiarska. Dokázala poraziť napríklad Paoliniovú či Swiatekovú, bola ocenená ako najlepšia hráčka turnaja a v singloch zatiaľ nenašla premožiteľku.
Odmena prišla aj v podobe posunu do TOP 10 rebríčka WTA, kam sa po materskej pauze naposledy dokázala vrátiť Serena Williamsová v roku 2021.
Návrat k elite zvládli iba tri
Americká superhviezda sa prvýkrát stala mamou v septembri 2017 a už v decembri toho istého roka odohrala exhibičný zápas.
V roku 2018 štarty dávkovala a dokázala sa prebojovať okrem iného do finále Wimbledonu a US Open. Ďalšie finálové účasti na oboch turnajoch pridala hneď o rok neskôr, ani jednu z nich však nepremenila na triumf.
Na vysokej úrovni dokázala hrať aj v nasledujúcich dvoch sezónach, čerešničku na torte v podobe grandslamového titulu už však nepridala.
Aspoň malou náplasťou môže byť trofej z Aucklandu z roku 2020, ktorá sa stala jediným víťazným turnajom Sereny Williamsovej po narodení dcéry.
Do najlepšej desiatky hráčok sa po materskej pauze za posledných 40 rokov dokázali prebojovať iba tri tenistky.
Tou treťou do partie k dvom spomínaným je Belgičanka Kim Clijstersová. Tá sa z narodenia prvej dcéry tešila vo februári 2008 a o rok neskôr už kraľovala na kurtoch.
Ovládla svoj najobľúbenejší grandslamový turnaj, US Open, na ktorom štartovala vďaka divokej karte, a v roku 2010 titul dokonca obhájila.
To, že jej materstvo prospieva, dokázala aj na začiatku roka 2011, keď prvýkrát zvíťazila na Australian Open a v tejto sezóne sa po piatich rokoch dokonca dostala na čelo rebríčka WTA.
V roku 2012 ohlásila koniec kariéry, po ktorom privítala na svete ďalšie dve deti. Po viac než sedemročnej prestávke šokovala tenisový svet comebackom na začiatku roka 2020.
Úspešnosť tohto návratu však zďaleka nebola taká ako v prvom prípade. Hoci v exhibíciách dokázala poraziť napríklad Collinsovú, Keninovú či Stephensovú, na víťazstvo v súťažných zápasoch turnajov WTA už nedosiahla.
Ďalšie mamy medzi tenistkami
Z českého pohľadu veľmi úspešný návrat na kurty predviedla Barbora Strýcová.
Na jeseň 2021 priviedla na svet syna Vincenta, v júli 2023 zdvihla nad hlavu trofej pre wimbledonskú šampiónku vo štvorhre a nadviazala na triumf z roku 2019. V singli však svoje predchádzajúce výsledky nezopakovala.
O comeback sa pokúšali aj Caroline Wozniacka či Angelique Kerberová, ani jedna z nich však nedosiahla také výkony ako Serena alebo Kim.
Benčičová dúfa, že jej cesta inšpiruje ďalšie športovkyne.
„Myslím, že si nemusíme vyberať medzi rodinou a kariérou. Dá sa vrátiť, aj keď telo sa počas tehotenstva veľmi mení. Ak tvrdo pracujeme, je to možné. Dúfam, že to dodá veľa sebavedomia ďalším športovkyniam, ktoré sa rozhodnú stať sa matkami.“
Benčičová a Osaková majú zhodne iba 28 rokov, pred sebou teda môžu mať ešte veľa rokov tenisu.
Švajčiarka už medzi elitnou desiatkou je, Japonka sa nachádza len kúsok za ňou, konkrétne na 16. mieste.
Olympijskej víťazke z Tokia zatiaľ chýba grandslamová trofej, ak však bude pokračovať v nastolenom tempe, môže čoskoro nadviazať na Kim Clijstersovú a aj po materskej sa stať šampiónkou turnajov veľkej štvorky.