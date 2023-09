Ruský súboj prekvapenie nepriniesol, turnajová trojka je už v semifinále

NEW YORK. Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil štvrtýkrát v kariére do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Tretí nasadený hráč zdolal v stredajšom štvrťfinálovom zápase krajana Andreja Rubľova v troch setoch 6:4, 6:3 a 6:4.

O účasť vo finále zabojuje proti víťazovi duelu medzi Španielom Carlosom Alcarazom a Alexandrom Zverevom z Nemecka.