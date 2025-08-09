Tak rýchlo v sezóne ešte nevyhral. Sinner deklasoval súpera a chválil aj divákov

CINCINNATI. Taliansky tenista Jannik Sinner sa suverénnym spôsobom prebojoval do 3. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati.
V 2. kole v pozícii nasadenej jednotky deklasoval Kolumbijčana Daniela Elahiho Galana 6:1, 6:1. Stretnutie trvalo len 59 minút, a tak podľa webu ATP ide o najrýchlejšie dosiahnuté víťazstvo Sinnera v tejto sezóne.
"Dnes som mal pocit, že podávam tak, ako chcem. Stále je čo zlepšovať, ale na zápas prvého kola som si nemohol želať viac. Som veľmi šťastný, že som späť. Diváci sú úžasní," povedala svetová jednotka.
Jeho krajan Lorenzo Musetti už taký úspešný nebol. Ako nasadená osmička prehral s Francúzom Benjaminom Bonzim po trojsetovom boji 7:5, 4:6, 6:7 (4).
O ďalšie prekvapenie sa postaral Francúz Arthur Rinderknech, ktorý vyradil jedenásteho nasadeného Nóra Caspera Ruuda 6:7 (5), 6:4, 6:2.
ATP Cincinnati 2025
Dvojhra - 2. kolo:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Daniel Elahi Galan (Kol.) 6:1, 6:1
Tommy Paul (USA-13) - Pedro Martinez (Šp.) 6:2, 6:2
Adrian Mannarino (Fr.) - Tomáš Macháč (ČR-19) 6:3, 6:3
Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 6:2, 7:6 (3)
Stefanos Tsitsipas (Gr.-25) - Fábián Marozsán (Maď.) 7:6 (3), 6:2
Alex Michelsen (USA-28) - Corentin Moutet (Fr.) 3:6, 6:3, 6:4
Benjamin Bonzi (Fr.) - Lorenzo Musetti (Tal.-8) 5:7, 6:4, 7:6 (4)
Arthur Rinderknech (Fr.) - Casper Ruud (Nór.-11) 6:7 (5), 6:4, 6:2
Holger Rune (Dán.-7) - Roman Safjullin (Rus.) 7:5, 7:6 (5)