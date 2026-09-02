Dva vtáky ho obrali o winner. Medvedev sa hneval na rozhodcu, no o výhru neprišiel

Ruský tenista Daniil Medvedev sa prebojoval do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V 2. kole si v pozícii nasadenej sedmičky poradil s domácim držiteľom voľnej karty Sebastianom Gorzným za dve hodiny a osem minút 6:1, 6:3, 7:5.
Medvedev na ceste za víťazstvom nastrieľal 14 es a odvrátil jediný brejkbal, ktorému čelil.
Na chvíľu ho rozptýlili len dva malé vtáky, ktoré pristáli na páske siete uprostred výmeny.
Empajrový rozhodca zahlásil neplatnú loptu a nariadil výmenu opakovať. Rus tak musel znovu bojovať o loptičku, o ktorej si myslel, že ju získal.
VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - Gorzny
„Hneď som ich zbadal a myslel som si, že sa hra okamžite zastaví, ale neurobili sme to. Až v momente, keď som zahral winner, sme hru stopli. S verdiktom som nebol spokojný,“ hneval sa víťaz US Open z roku 2021.
„V prvých dvoch setoch som možno nehral najlepší tenis môjho života. Tretí set bol oveľa vyrovnanejší. Mám pocit, že som mal viac brejkbalov a vyvíjal som na neho väčší tlak,“ dodal Medvedev podľa AFP.
V 2. kole sa s turnajom prekvapujúco rozlúčil ďalší Američan Brandon Nakashima. Šestnásty nasadený hráč nestačil na krajana Alexa Michelsena, ktorému podľahol 3:6, 4:6, 4:6.
V 3. kole sa stretne s Danielom Meridom, Španiel vyradil 23. nasadeného Rusa Andreja Rubľova v štyroch setoch 6:7 (3), 6:2, 6:4, 6:4.
US Open 2026
Dvojhra mužov - 2. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-7) - Sebastian Gorzny (USA) 6:1, 6:3, 7:5
Alex Michelsen (USA) - Brandon Nakashima (USA-16) 6:3, 6:4, 6:4
Daniel Merida (Šp.) - Andrej Rubľov (Rus.-23) 6:7 (3), 6:2, 6:4, 6:4