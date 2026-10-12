Nečakaný koniec favorizovaného Alcaraza. Už v treťom kole vypadol aj nasadený Američan

Český tenista Jiří Lehečka vypadol na turnaji série Masters v Šanghaji v treťom kole. So Španielom Rafaelom Jódarom prehral po takmer trojhodinovom boji 6:4, 6:7 a 4:6.
Do osemfinále nepostúpil ani Dalibor Svrčina, ktorý podľahol 2:6 a 3:6 šiestemu hráčovi sveta, Rusovi Daniilovi Medvedevovi.
Nečakane sa v treťom kole rozlúčil s turnajom aj tretí hráč svetového rebríčka Carlos Alcaraz zo Španielska.
Sedemnásobný grandslamový šampión prehral s Belgičanom Zizouom Bergsom 5:7 a 6:7.
Alcarazovo vyradenie navyše znamená, že Nemec Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére stane svetovou jednotkou.
Lehečka, ktorý si minulý týždeň zahral vo finále turnaja v Tokiu, získal prvý set bez väčších problémov.
Druhý set bol vyrovnaný až do tajbrejku, v ktorom 24-ročný reprezentant v Davisovom pohári prehral 2:7.
V rozhodujúcom sete mal Lehečka za stavu 1:0 tri brejkbaly, no ani jeden nevyužil. Následne sám prišiel o podanie za stavu 4:4 a 20-ročný Jódar hneď v nasledujúcej hre zápas ukončil. Českého súpera zdolal aj v ich druhom vzájomnom stretnutí.
VIDEO: Zostrih zápasu Jodar - Lehečka
Svrčina nestačil na bývalú svetovú jednotku Medvedeva. Hoci odvrátil tri mečbaly, napokon prehral za hodinu a pätnásť minút.
Jeho súper je víťazom turnaja z roku 2019 a šampiónom US Open z roku 2021.
V Šanghaji tak z českých tenistov zostal už iba Jakub Menšík, ktorého v utorok čaká v osemfinále Francúz Arthur Géa.
ATP Šanghaj 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Rafael Jodar (Šp.-12) - Jiří Lehečka (ČR-22) 4:6, 7:6 (2), 6:4
Daniil Medvedev (Rus.-5) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:2, 6:3
Zizou Bergs (Belg.) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 7:5, 7:6 (4)
Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 6:3, 4:6, 6:1
Casper Ruud (Nór.-20) - Learner Tien (USA-14) 6:4, 7:6 (3)
Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Taylor Fritz (USA-11) 3:6, 7:5, 6:3