    Nečakaný koniec favorizovaného Alcaraza. Už v treťom kole vypadol aj nasadený Američan

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|12. okt 2026 o 14:22
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    Auger-Aliassime postúpil do osemfinále.

    Český tenista Jiří Lehečka vypadol na turnaji série Masters v Šanghaji v treťom kole. So Španielom Rafaelom Jódarom prehral po takmer trojhodinovom boji 6:4, 6:7 a 4:6. 

    Do osemfinále nepostúpil ani Dalibor Svrčina, ktorý podľahol 2:6 a 3:6 šiestemu hráčovi sveta, Rusovi Daniilovi Medvedevovi.

    Nečakane sa v treťom kole rozlúčil s turnajom aj tretí hráč svetového rebríčka Carlos Alcaraz zo Španielska. 

    Sedemnásobný grandslamový šampión prehral s Belgičanom Zizouom Bergsom 5:7 a 6:7. 

    Alcarazovo vyradenie navyše znamená, že Nemec Alexander Zverev sa prvýkrát v kariére stane svetovou jednotkou.

    Lehečka, ktorý si minulý týždeň zahral vo finále turnaja v Tokiu, získal prvý set bez väčších problémov. 

    Druhý set bol vyrovnaný až do tajbrejku, v ktorom 24-ročný reprezentant v Davisovom pohári prehral 2:7.

    V rozhodujúcom sete mal Lehečka za stavu 1:0 tri brejkbaly, no ani jeden nevyužil. Následne sám prišiel o podanie za stavu 4:4 a 20-ročný Jódar hneď v nasledujúcej hre zápas ukončil. Českého súpera zdolal aj v ich druhom vzájomnom stretnutí.

    VIDEO: Zostrih zápasu Jodar - Lehečka

    Svrčina nestačil na bývalú svetovú jednotku Medvedeva. Hoci odvrátil tri mečbaly, napokon prehral za hodinu a pätnásť minút. 

    Jeho súper je víťazom turnaja z roku 2019 a šampiónom US Open z roku 2021.

    V Šanghaji tak z českých tenistov zostal už iba Jakub Menšík, ktorého v utorok čaká v osemfinále Francúz Arthur Géa.

    ATP Šanghaj 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Rafael Jodar (Šp.-12) - Jiří Lehečka (ČR-22) 4:6, 7:6 (2), 6:4

    Daniil Medvedev (Rus.-5) - Dalibor Svrčina (ČR) 6:2, 6:3

    Zizou Bergs (Belg.) - Carlos Alcaraz (Šp.-2) 7:5, 7:6 (4)

    Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 6:3, 4:6, 6:1

    Casper Ruud (Nór.-20) - Learner Tien (USA-14) 6:4, 7:6 (3)

    Stefanos Tsitsipas (Gréc.) - Taylor Fritz (USA-11) 3:6, 7:5, 6:3

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    Alexander Zverev.
    Nečakaná prehra Alcaraza v Šanghaji. Zverev vďaka tomu dosiahne veľký míľnik
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