    Šramková sa vďaka titulu posunula v rebríčku vyššie. Rybakinová je naďalej na čele

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|12. okt 2026 o 09:54
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    Polepšila si o 18 pozícii a aktuálne figuruje na 134. priečke.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček WTA. Druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a na tretiu priečku sa posunula Ruska Mirra Andrejevová, ktorá sa dostala pred Američanku Jessicu Pegulovú

    Andrejevová si vytvorila kariérne maximum vďaka postupu do finále v Pekingu. Najvyššie postavenou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, ktorá po triumfe na turnaji WTA 125 v čínskom Su-čou zaznamenala výrazný posun v rebríčku.

    Vo finále zdolala Japonku Kjoku Okamurovú 6:3, 6:1 a v rebríčku si polepšila o 18 miest na 134. priečku.

    Šramková tak potvrdila dobrú formu a úspešný turnajový týždeň zakončila ziskom titulu. Jej výsledok je povzbudením pred ďalšími turnajmi a bojom o návrat na vyššie priečky svetového rebríčka.

    Mia Pohánková mierne klesla na 202. priečku a len o štyri pozície za ňou je Viktória Hrunčáková.

    Rebríček WTA

    /k 12. októbru/

    1.

    (1.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    9696 b

    2.

    (2.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    7550 b

    3.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    6371 b

    4.

    (3.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6225 b

    5.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    5974 b

    6.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    5024 b

    7.

    (8.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4773 b

    8.

    (6.)

    Linda Nosková

    Česko

    4679 b

    9.

    (9.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    3999 b

    10.

    (10.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    3910 b

    134.

    (152.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    551 b

    202.

    (193.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    384 b

    206.

    (211.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    375 b

    Tenis

    Tenis

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Šramková sa vďaka titulu posunula v rebríčku vyššie. Rybakinová je naďalej na čele
    dnes 09:54
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