Šramková sa vďaka titulu posunula v rebríčku vyššie. Rybakinová je naďalej na čele

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček WTA. Druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a na tretiu priečku sa posunula Ruska Mirra Andrejevová, ktorá sa dostala pred Američanku Jessicu Pegulovú
Andrejevová si vytvorila kariérne maximum vďaka postupu do finále v Pekingu. Najvyššie postavenou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, ktorá po triumfe na turnaji WTA 125 v čínskom Su-čou zaznamenala výrazný posun v rebríčku.
Vo finále zdolala Japonku Kjoku Okamurovú 6:3, 6:1 a v rebríčku si polepšila o 18 miest na 134. priečku.
Šramková tak potvrdila dobrú formu a úspešný turnajový týždeň zakončila ziskom titulu. Jej výsledok je povzbudením pred ďalšími turnajmi a bojom o návrat na vyššie priečky svetového rebríčka.
Mia Pohánková mierne klesla na 202. priečku a len o štyri pozície za ňou je Viktória Hrunčáková.
Rebríček WTA
/k 12. októbru/
1.
(1.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
9696 b
2.
(2.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
7550 b
3.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
6371 b
4.
(3.)
Jessica Pegulová
USA
6225 b
5.
(4.)
Coco Gauffová
USA
5974 b
6.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
5024 b
7.
(8.)
Karolína Muchová
Česko
4773 b
8.
(6.)
Linda Nosková
Česko
4679 b
9.
(9.)
Iga Swiateková
Poľsko
3999 b
10.
(10.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
3910 b
134.
(152.)
Rebecca Šramková
Slovensko
551 b
202.
(193.)
Mia Pohánková
Slovensko
384 b
206.
(211.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
375 b