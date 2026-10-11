    ONLINE: Iva Jovičová - Mia Pohánková dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (1. kolo)

    Iva Jovičová - Mia Pohánková: ONLINE prenos z 1. kola na turnaji WTA Wu-chan.
    Iva Jovičová - Mia Pohánková: ONLINE prenos z 1. kola na turnaji WTA Wu-chan. (Autor: Facebook / Eupago Porto Open)
    Sportnet|11. okt 2026 o 23:00
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu 1. kola na turnaji WTA Wu-chan: Iva Jovičová - Mia Pohánková.

    Tenisti Iva Jovičová a Mia Pohánková dnes hrajú v 1. kole dvojhry na turnaji WTA Wu-chan.

    Dokáže talentovaná Slovenka prekvapiť favoritku zápasu?

    Kde sledovať tenis v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Iva Jovičová - Mia Pohánková dnes (tenis, WTA Wu-chan 2026, 1. kolo, pondelok, LIVE)

    WTA Wu-chan 1. kolo 2026
    12.10.2026 o 06:30
    Jovicová
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Pohánková
    Prenos
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 06:30.
    Tenis

    Tenis

    Iva Jovičová - Mia Pohánková: ONLINE prenos z 1. kola na turnaji WTA Wu-chan.online
    Iva Jovičová - Mia Pohánková: ONLINE prenos z 1. kola na turnaji WTA Wu-chan.online
    ONLINE: Iva Jovičová - Mia Pohánková dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (1. kolo)
    ne 23:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Iva Jovičová - Mia Pohánková dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (1. kolo)