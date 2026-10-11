ONLINE: Iva Jovičová - Mia Pohánková dnes, WTA Wu-chan 2026 LIVE (1. kolo)

Tenisti Iva Jovičová a Mia Pohánková dnes hrajú v 1. kole dvojhry na turnaji WTA Wu-chan.
Dokáže talentovaná Slovenka prekvapiť favoritku zápasu?
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ONLINE PRENOS: Iva Jovičová - Mia Pohánková dnes (tenis, WTA Wu-chan 2026, 1. kolo, pondelok, LIVE)
WTA Wu-chan 1. kolo 2026
12.10.2026 o 06:30
Jovicová
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohánková
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 06:30.