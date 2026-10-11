    Titul po takmer dvoch rokoch. Bývala svetová štvorka si podmanila domáci Peking

    Čchin-wen Čeng pózuje s trofejou
    Čchin-wen Čeng pózuje s trofejou (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. okt 2026 o 16:52
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    Vo finále zdolala v dvoch setoch favorizovanú Rusku.

    WTA Peking 2026

    výsledok - finále:

    Čchin-wen Čeng (Čína) - Mirra Andrejevová (Rus.-4) 7:5, 6:4

    Čínska tenistka Čchin-wen Čeng vyhrala v nedeľu vo finále turnaja WTA v Pekingu a získala prvý titul po takmer dvoch rokoch.

    V rozhodujúcom zápase si poradila s ruskou tínedžerkou Mirrou Andrejevovou v dvoch setoch 7:5, 6:4.

    Bývala svetová štvorka Čeng štartovala na domácej pôde na základe voľnej karty, keďže sa v poslednom období trápila po vlaňajšej operácii lakťa.

    Andrejevová bola štvrtou nasadenou v rámci turnaja WTA 1000 na tvrdom povrchu. Primát na pekinskom podujatí získala domáca hráčka premiérovo.

    Tenis

    Tenis

    Čchin-wen Čeng pózuje s trofejou
    Čchin-wen Čeng pózuje s trofejou
    Titul po takmer dvoch rokoch. Bývala svetová štvorka si podmanila domáci Peking
    dnes 16:52
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