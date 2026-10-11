Titul po takmer dvoch rokoch. Bývala svetová štvorka si podmanila domáci Peking

WTA Peking 2026
výsledok - finále:
Čchin-wen Čeng (Čína) - Mirra Andrejevová (Rus.-4) 7:5, 6:4
Čínska tenistka Čchin-wen Čeng vyhrala v nedeľu vo finále turnaja WTA v Pekingu a získala prvý titul po takmer dvoch rokoch.
V rozhodujúcom zápase si poradila s ruskou tínedžerkou Mirrou Andrejevovou v dvoch setoch 7:5, 6:4.
Bývala svetová štvorka Čeng štartovala na domácej pôde na základe voľnej karty, keďže sa v poslednom období trápila po vlaňajšej operácii lakťa.
Andrejevová bola štvrtou nasadenou v rámci turnaja WTA 1000 na tvrdom povrchu. Primát na pekinskom podujatí získala domáca hráčka premiérovo.