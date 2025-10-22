    Výborný začiatok. Pohánková odštartovala finálový turnaj junioriek víťazne

    Mia Pohánková.
    (Autor: TASR)
    TASR|22. okt 2025 o 08:26
    Na podujatí v Číne zdolala domácu hráčku.

    ITF World Tour Junior Finals

    skupina B:

    Mia Pohánková (SR) - Žuej-en Čang (Čína) 6:4, 7:5

    ČCHCENG-TU. Slovenská tenistka Mia Pohánková úspešne vstúpila do koncoročného turnaja ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu.

    Vo svojom úvodnom zápase v B-skupine zdolala domácu Žuej-en Čang za 110 minút 6:4, 7:5.

    „Druhý set bol veľmi ťažký, snažila som sa zlomiť podanie súperky. Bolo to skutočne náročné, stav bol 4:5 a mala setbal, ale mne sa podarilo napokon vyhrať gem.

    V Číne som prvýkrát, je to tu super, keďže sa mi podarilo teraz zvíťaziť. Veľký kurt sa mi páči,“ uviedla Pohánková v rozhovore po zápase priamo na kurte.

    Sedemnásťročná slovenská tenistka sa v skupine ešte stretne so súčasnou svetovou dvojkou v juniorskom rebríčku Britkou Hannah Klugmanovou a Češkou Janou Kovačkovou, ktorá figuruje v renkingu na 11. pozícii.

    Pohánkovej patrí v aktuálnom vydaní piate miesto so ziskom 2399,75 bodu, Žuej-en Čang je na 18. priečke.

    Do semifinále postúpia z každej skupiny dve najlepšie hráčky. Víťazka získa do rebríčka 1000 bodov a finančnú odmenu vo výške 23 000 amerických dolárov.

