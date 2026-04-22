Dúbravka robil, čo mohol, no jeho tím vypadáva z Premier League. Tá má nového lídra

Útočník Manchestru City Erling Haaland prekonáva slovenského brankára Martina Dúbravku. (Autor: TASR/ PA via AP)
Sportnet, TASR|22. apr 2026 o 22:55
Manchester City sa bodovo dotiahol na Arsenal.

Futbalisti Burnley FC sa udržali medzi anglickou elitou opäť iba jednu sezónu. Ich osud definitívne spečatila stredajšia prehra 0:1 s Manchestrom City.

V Premier League im aktuálne patrí zostupová 19. pozícia, pričom štyri zápasy pred koncom sezóny majú na 17. West Ham nedostižnú 13-bodovú stratu.

V zápase proti Manchestru City podal veľmi dobrý výkon slovenský brankár Martin Dúbravka. Rodák zo Žiliny si pripísal osem úspešných zákrokov, no v 5. minúte nezabránil skórovať Erlingovi Haalandovi.

Ten ťažil z kolmice Jeremyho Dokua a brejkovú situáciu chladnokrvne zakončil. Bol to jeho 24. gól v ligovej sezóne, čím si upevnil post lídra tabuľky strelcov.

Náskok mohli následne navýšiť O'Reilly či Cherki, no Dúbravka svojimi zákrokmi držal domácich v hre o prekvapenie. Pár nádejných akcií malo aj Burnley, sľubnú šancu na vyrovnanie nevyužil Hartman.

VIDEO: Gól Erlinga Haalanda v zápase Burnley - Manchester City

Hostia v závere vystupňovali ofenzívnu aktivitu, ale ďalší gól nepridali. Dúbravka zneškodnil šancu Savinha, chytil dorážku Haalanda a poradil si aj nedôrazným zakončením O'Reillyho.

"Citizens" sa vďaka najtesnejšiemu víťazstvu dotiahli bodovo na Arsenal. Dokonca aj gólový rozdiel majú najlepšie dva tímy súťaže rovnaké (+37), a tak nateraz hovorí v prospech City vyšší počet strelených góloch.

V druhom stredajšom zápase Bournemouth remizoval s Leedsom United 2:2. O víťazstvo prišiel v siedmej minúte nadstaveného času, keď svoj druhý gól v tomto ligovom ročníku zaznamenal Sean Longstaff.

Premier League - 34. kolo:

Burnley - Manchester City 0:1 (0:0)

Gól: 5. Haaland

/Martin Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/

Bournemouth - Leeds 2:2 (0:0)

Góly: 60. Kroupi, 86. Rayan - 68. Hill (vlastný), 90+7. Longstaff

Premier League - tabuľka

Premier League

