Dúbravka robil, čo mohol, no jeho tím vypadáva z Premier League. Tá má nového lídra

Futbalisti Burnley FC sa udržali medzi anglickou elitou opäť iba jednu sezónu. Ich osud definitívne spečatila stredajšia prehra 0:1 s Manchestrom City.
V Premier League im aktuálne patrí zostupová 19. pozícia, pričom štyri zápasy pred koncom sezóny majú na 17. West Ham nedostižnú 13-bodovú stratu.
V zápase proti Manchestru City podal veľmi dobrý výkon slovenský brankár Martin Dúbravka. Rodák zo Žiliny si pripísal osem úspešných zákrokov, no v 5. minúte nezabránil skórovať Erlingovi Haalandovi.
Ten ťažil z kolmice Jeremyho Dokua a brejkovú situáciu chladnokrvne zakončil. Bol to jeho 24. gól v ligovej sezóne, čím si upevnil post lídra tabuľky strelcov.
Náskok mohli následne navýšiť O'Reilly či Cherki, no Dúbravka svojimi zákrokmi držal domácich v hre o prekvapenie. Pár nádejných akcií malo aj Burnley, sľubnú šancu na vyrovnanie nevyužil Hartman.
VIDEO: Gól Erlinga Haalanda v zápase Burnley - Manchester City
Hostia v závere vystupňovali ofenzívnu aktivitu, ale ďalší gól nepridali. Dúbravka zneškodnil šancu Savinha, chytil dorážku Haalanda a poradil si aj nedôrazným zakončením O'Reillyho.
"Citizens" sa vďaka najtesnejšiemu víťazstvu dotiahli bodovo na Arsenal. Dokonca aj gólový rozdiel majú najlepšie dva tímy súťaže rovnaké (+37), a tak nateraz hovorí v prospech City vyšší počet strelených góloch.
V druhom stredajšom zápase Bournemouth remizoval s Leedsom United 2:2. O víťazstvo prišiel v siedmej minúte nadstaveného času, keď svoj druhý gól v tomto ligovom ročníku zaznamenal Sean Longstaff.
Premier League - 34. kolo:
Burnley - Manchester City 0:1 (0:0)
Gól: 5. Haaland
/Martin Dúbravka (Burnley) odchytal celý zápas/
Bournemouth - Leeds 2:2 (0:0)
Góly: 60. Kroupi, 86. Rayan - 68. Hill (vlastný), 90+7. Longstaff