Pohánková sa do akcie nedostane. Turnaj v Indii opäť narušil dážď

CHENNAI. Program turnaja WTA v indickom Chennai opäť narušil vytrvalý dážď, pre ktorý nemohli odohrať ani jeden z plánovaných zápasov.
Slovenka Mia Pohánková tak nastúpi na duel úvodného kola dvojhry proti Japonke Nao Hibinovej až v stredu.
Juniorská wimbledonská šampiónka odletela do Indie po úspešnom vystúpení na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v v čínskom Čcheng-tu, kde obsadila tretie miesto.
Po podujatí v Chennai začne s prípravou.na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej, ktorý je na programe 14.-16. novembra v argentínskej Cordobe.