    Pohánková sa do akcie nedostane. Turnaj v Indii opäť narušil dážď

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: TASR)
    TASR|28. okt 2025 o 16:08
    ShareTweet0

    Po podujatí v Chennai začne s prípravou na barážový miniturnaj o účasť v kvalifikácii PBJK.

    CHENNAI. Program turnaja WTA v indickom Chennai opäť narušil vytrvalý dážď, pre ktorý nemohli odohrať ani jeden z plánovaných zápasov.

    Slovenka Mia Pohánková tak nastúpi na duel úvodného kola dvojhry proti Japonke Nao Hibinovej až v stredu.

    Juniorská wimbledonská šampiónka odletela do Indie po úspešnom vystúpení na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v v čínskom Čcheng-tu, kde obsadila tretie miesto.

    Po podujatí v Chennai začne s prípravou.na barážový miniturnaj o účasť v budúcoročnej kvalifikácii Pohára Billie-Jean Kingovej, ktorý je na programe 14.-16. novembra v argentínskej Cordobe.

    Tenis

    Tenis

    Jannik Sinner.
    Jannik Sinner.
    Alcaraz má všetko vo svojich rukách, vraví Sinner. Zmieril sa s tým, že nie je svetová jednotka
    dnes 17:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Pohánková sa do akcie nedostane. Turnaj v Indii opäť narušil dážď