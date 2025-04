Pohánková doplní slovenský tím. Lipták nevylúčil, že by nastúpila aj na zápas: Kurt jej sedí

Renča síce vekovo tiež ešte patrí do tejto kategórie, ale ju už beriem ako stabilnú členku tímu. Budú to pre Miu skúsenosti, ktoré môže v tíme a v príprave s babami nabrať.

Pohánková: Vážim si to

Pohánková neskrývala radosť z nominácie.

„Veľmi sa teším, že mi kapitán dal možnosť byť po prvý raz súčasťou tímu v Pohári Billie Jean Kingovej. Je super, že práve ja budem tou piatou slovenskou hráčkou.

Reprezentovať krajinu je pre športovca úžasné. Mala som to vždy rada v mládežníckych kategóriách, no dostať sa do ženského výberu je niečo úplne iné. Ešte viac ma to motivuje pracovať na sebe.

Posledné týždne som nemala ideálne, bola som zranená aj chorá, o to viac ma to teší a vážim si to," povedala zverenka trénera Róberta Gašparetza.

Lepšie a lepšie výkony

Momentálne je Pohánková na ženskom turnaji ITF WTT W50 vo francúzskom Nantes.

V stredu postúpila do štvrťfinále dvojhry, spolu s kvalifikačnými kolami vyhrala už štyri zápasy za sebou, v ktorých stratila iba jeden set.