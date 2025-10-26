Britke nedala šancu ani druhýkrát. Pohánková zvládla poslednú prekážku a napokon oslavuje

ITF World Junior Finals 2025
Dvojhra - o 3. miesto:
Mia Pohánková (SR-3) - Hannah Klugmanová (V.Brit.-2) 6:2, 6:3
ČCHENG-TU. Slovenská tenistka Mia Pohánková obsadila na koncoročnom turnaji ITF World Tour Junior Finals v čínskom Čcheng-tu konečné tretie miesto.
Ako nasadená trojka zdolala v nedeľnom súboji o bronzovú priečku Britku Hannah Klugmanovú za 53 minút 6:2, 6:3.
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka mala zápas celý čas pod kontrolou, zaznamenala dve esá a urobila iba jednu dvojchybu oproti piatim súperky.
Pohánková uštedrila nasadenej dvojke na podujatí druhú prehru, Klugmanovú zdolala predtým aj v základnej skupine (6:3, 6:4).
Sedemnásťročná slovenská tenistka zaznamenala na juniorskom turnaji majsteriek štyri víťazstvá v piatich dueloch.
Základnú B-skupinu vyhrala bez jediného zaváhania, jedinú prehru utrpela v semifinále, keď podľahla najvyššie nasadenej Američanke Kristine Penickovej 3:6, 6:7 (8).
Tá vo finále nestačila na turnajovú štvorku Belgičanku Jeline Vandrommeovú, prehrala v troch setoch 6:4, 6:7 (5), 5:7.