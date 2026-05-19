Trápenie so zápästím nemá konca. Alcaraz vynechá okrem Roland Garros aj Wimbledon

Druhý tenista svetového rebríčka Španiel Carlos Alcaraz vynechá kvôli zraneniu zápästia po French Open tiež Wimbledon, ktorý ovládol v rokoch 2023 a 2024.
Sedemnásobný grandslamový šampión naposledy hral pred mesiacom v Barcelone, kde odstúpil pred zápasom druhého kola s Tomášom Macháčom. Krátko potom oznámil, že nebude obhajovať titul na Roland Garros.
Tridsaťjedenročný Alcaraz napokon vynechá aj celú časť sezóny na tráve a nebude štartovať ani v júni vo Wimbledone.
V All England Clube si doteraz zahral finále trikrát, vlani nestačil na Jannika Sinnera z Talianska.
„Nanešťastie, nie som pripravený hrať. Preto som nútený odhlásiť sa z turnajov v londýnskom Queen's Clube i z Wimbledonu,“ zverejnil v utorok Alcaraz.