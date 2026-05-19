    Kingová: Trvalo mi to iba 61 rokov. Legenda tenisu získala vysokoškolský diplom v 82 rokoch

    Billie Jean Kingová (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. máj 2026 o 17:10
    Legenda svetového tenisu a zakladateľka WTA sa stala absolventkou California State University v Los Angeles.

    Legendárna tenistka Billie Jean Kingová ukončila vysokú školu vo veku 82 rokov. Viac ako šesť desaťročí po tom, čo prerušila štúdium, aby sa naplno venovala profesionálnemu tenisu.

    Vlani sa Kingová k štúdiu vrátila, aby dokončila titul z histórie a v pondelok sa stala absolventkou na California State University v Los Angeles:

    „Je pre mňa privilégium byť tu ako členka vášho absolventského ročníka. Áno ľudkovia, trvalo mi to iba 61 rokov," povedala Kingová počas svojej reči na promócii.

    Počas aktívnej kariéry získala Kingová 39 grandslamových titulov – 12 vo dvojhre, 16 v ženskej štvorhre a 11 v miešanej štvorhre.

    „Rovnako ako mnohí moji spoluabsolventi, aj ja som prvým členom svojej najbližšej rodiny, ktorý ukončil vysokú školu,“ dodala Kingová, ktorá sa dodnes zasadzuje o rodovú rovnosť a dlhodobo patrí medzi priekopníčky sociálnej spravodlivosti.

    Je zakladateľkou Ženskej tenisovej asociácie (WTA) a Ženskej športovej nadácie (WSF). Informácie priniesla agentúra DPA.

    Tenis

