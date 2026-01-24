    Pohánková vyradila aj druhú českú tenistku. Na turnaji v Poľsku zabojuje o titul

    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Slovenská tenistka Mia Pohánková. (Autor: TASR)
    24. jan 2026 o 15:45
    Slovenská tenistka stratila v semifinále len tri gemy.

    W75 Leszne 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Mia Pohánková (SR) - Barbora Palicová (ČR) 6:1, 6:2

    Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila na podujatí ITF WTT W75 v poľskom Leszne (60 000 USD, tvrdý povrch v hale) už do finále.

    V semifinálovom dueli zdolala českú tenistku Barboru Palicovú jednoznačne v dvoch setoch 6:1 a 6:2. Zápas trval 1 hodinu a 19 minút.

    Pohánková si počas turnaja poradila v 1. kole so Slovinkou Dalilou Jakupovičovou (6:4, 6:2), v druhom kole vyradila Češku Vendulu Valdmannovú (7:6 (2), 3:6 a 6:1) a vo štvrťfinále uspela aj proti domácej poľskej držiteľke voľnej karty Zuzanne Pawlikovskej jednoznačne 6:0 a 6:3.

    Sedemnásťročná zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného kouča Kristiána Cupáka si v boji o titul zmeria sily s ruskou tenistkou Juliou Avdeevovou, ktorá v druhom semifinále vyradila osmičku turnaja Kathinku von Deichmannovú z Lichtenštajnska v troch setoch 6:3, 2:6 a 6:4.

