Pohánková vyradila aj druhú českú tenistku. Na turnaji v Poľsku zabojuje o titul

W75 Leszne 2026
Dvojhra - semifinále:
Mia Pohánková (SR) - Barbora Palicová (ČR) 6:1, 6:2
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila na podujatí ITF WTT W75 v poľskom Leszne (60 000 USD, tvrdý povrch v hale) už do finále.
V semifinálovom dueli zdolala českú tenistku Barboru Palicovú jednoznačne v dvoch setoch 6:1 a 6:2. Zápas trval 1 hodinu a 19 minút.
Pohánková si počas turnaja poradila v 1. kole so Slovinkou Dalilou Jakupovičovou (6:4, 6:2), v druhom kole vyradila Češku Vendulu Valdmannovú (7:6 (2), 3:6 a 6:1) a vo štvrťfinále uspela aj proti domácej poľskej držiteľke voľnej karty Zuzanne Pawlikovskej jednoznačne 6:0 a 6:3.
Sedemnásťročná zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného kouča Kristiána Cupáka si v boji o titul zmeria sily s ruskou tenistkou Juliou Avdeevovou, ktorá v druhom semifinále vyradila osmičku turnaja Kathinku von Deichmannovú z Lichtenštajnska v troch setoch 6:3, 2:6 a 6:4.