Ukrajinka opäť súperke nepodala ruku, kritizuje aj nečinnosť WTA

Po finálovom triumfe v americkom Austine sa k tomu uchýlila smerom k Varvare Gračevovej, teraz na podujatí v Miami to zopakovala pri Anastasii Potapovovej. Ruku už predtým nepodala ani Bieloruske Victorii Azarenkovej.

To všetko pod vplyvom vojnového konfliktu na území Ukrajiny, ktorý ešte vo februári 2022 rozpútali Rusi s podporov Bielorusov.

Po prehre s ňou Kosťuková uviedla, že vedenie WTA nereagovalo na podnet ukrajinských hráčok na stretnutie. "Áno, požiadali sme o stretnutie s vedením okruhu, no neprišlo k nemu. Zostalo bez odozvy, len ticho," povedal Ukrajinka.

Na adresu oficiálneho varovania pre Potapovovú za jej nedávny príchod na kurt v drese Spartaka doplnila: "Je mnoho vecí, ktoré robí WTA a ja s nimi nesúhlasím. Také upozornenie na tom názore nič nezmení.

Iba to v online priestore zvýšilo počet neprajných správ na moju adresu. Čokoľvek poviem, vždy to vedie k nenávistný prejavom. Ja už teda neviem.

Varovanie, no dobre. Dali jej varovanie. Môžete niekoho aj suspendovať. Nechcem to takto komentovať, je to len smiešne."