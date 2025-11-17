Nepomohol mu ani triumf na Turnaji majstrov. Sinner sa nedotiahol na lídra koncoročného rebríčka

LONDÝN. Španiel Carlos Alcaraz ukončí druhýkrát v kariére kalendárny rok na poste svetovej jednotky.
Premiérovo to dokázal v roku 2022. Líderskú pozíciu si udržal aj po turnaji majstrov v Turíne, na ktorom prehral až vo finále s domácim Jannikom Sinnerom.
Ten je v rebríčku druhý pred Nemcom Alexandrom Zverevom. Štvrtú pozíciu si udržal Srb Novak Djokovič, na piatu poskočil Felix Auger-Aliassime z Kanady.
Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein, oproti predošlému týždňu si polepšil o jednu pozíciu a je na 140. mieste.
Z druhej svetovej stovky vypadol Alex Molčan, ktorý figuruje na 202. priečke.
Rebríček ATP
/k 17. novembru/
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
12 050 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 500 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5160 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4830 b
5.
(8.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4245 b
6.
(6.)
Taylor Fritz
USA
4135 b
7.
(7.)
Alex de Minaur
Austrália
4135 b
8.
(9.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4040 b
9.
(5.)
Ben Shelton
USA
3970 b
10.
(10.)
Jack Draper
Veľká Británia
2990 b
140.
(141.)
Lukáš Klein
Slovensko
436 b
202.
(199.)
Alex Molčan
Slovensko
286 b
292.
(291.)
Norbert Gombos
Slovensko
178 b
387.
(388.)
Andrej Martin
Slovensko
124 b
449.
(423.)
Miloš Karol
Slovensko
99 b
459.
(459.)
Lukáš Pokorný
Slovensko
95 b