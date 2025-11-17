    Nepomohol mu ani triumf na Turnaji majstrov. Sinner sa nedotiahol na lídra koncoročného rebríčka

    Carlos Alcaraz a Jannik Sinner.
    Fotogaléria (10)
    Carlos Alcaraz a Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. nov 2025 o 11:01
    Najlepším Slovákom je Lukáš Klein.

    LONDÝN. Španiel Carlos Alcaraz ukončí druhýkrát v kariére kalendárny rok na poste svetovej jednotky.

    Premiérovo to dokázal v roku 2022. Líderskú pozíciu si udržal aj po turnaji majstrov v Turíne, na ktorom prehral až vo finále s domácim Jannikom Sinnerom.

    Ten je v rebríčku druhý pred Nemcom Alexandrom Zverevom. Štvrtú pozíciu si udržal Srb Novak Djokovič, na piatu poskočil Felix Auger-Aliassime z Kanady.

    Slovenskou jednotkou je Lukáš Klein, oproti predošlému týždňu si polepšil o jednu pozíciu a je na 140. mieste.

    Z druhej svetovej stovky vypadol Alex Molčan, ktorý figuruje na 202. priečke.

    Rebríček ATP

    /k 17. novembru/

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    12 050 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner 

    Taliansko

    11 500 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5160 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4830 b

    5.

    (8.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4245 b

    6.

    (6.)

    Taylor Fritz

    USA

    4135 b

    7.

    (7.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4135 b

    8.

    (9.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4040 b

    9.

    (5.)

    Ben Shelton

    USA

    3970 b

    10.

    (10.)

    Jack Draper

    Veľká Británia

    2990 b

    140.

    (141.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    436 b

    202.

    (199.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    286 b

    292.

    (291.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    178 b

    387.

    (388.)

    Andrej Martin

    Slovensko

    124 b

    449.

    (423.)

    Miloš Karol

    Slovensko

    99 b

    459.

    (459.)

    Lukáš Pokorný

    Slovensko

    95 b

