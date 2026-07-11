Česká legenda nečakala finále dvoch Češiek vo Wimbledone. Vyzdvihol ich psychickú silu

Bývalý wimbledonský šampión Jan Kodeš historické české finále žien na tohtoročnom grandslame v Londýne nečakal, úspech Karolíny Muchovej a Lindy Noskovej ho ale ani nešokoval.
Legendárny tenista ocenil, ako obe Češky zvládli semifinálové duely po psychickej stránke. Zápas, ktorý sa začne o 17.00 h SELČ, bude sledovať z kráľovskej lóže.
Víťazku si v rozhovore s novinármi tipovať netrúfol.
Je schopná prehrať s kýmkoľvek, kedykoľvek a akokoľvek
"Samozrejme som to nečakal, ale nedá sa ani povedať, že by ma vôbec nenapadlo. V dnešnom ženskom tenise sa to strašne vyrovnalo," povedal Kodeš.
"(Aryna) Sabalanková sa trošičku, aby som tak povedal, polozbláznila. Je schopná prehrať s kýmkoľvek, kedykoľvek a akokoľvek.
A (Iga) Šwiateková už nie je taká dominantná ako bývala, keď vyhrávala úplne všetko. Teraz je to vyrovnané a naše dievčatá sú skrátka dobré, "povedal.
"Vezmite si napríklad zápas, ktorý hrala Bára Krejčíková s Muchovou v osemfinále. To bola taká úroveň, že to pokojne mohlo byť finále. Bol to absolútne úžasný zápas, "spomínal.
V Londýne je víťaz turnaja z roku 1973 a člen All England Clubu od začiatku týždňa.
Navštívil tiež predchádzajúce duely Muchovej a Noskovej v semifinále. Muchová vyradila po obrovskej bitke a odvrátenom mečbale Američanku Coco Gauffovú (6:2, 1:6, 7:6), Nosková zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovú (6:4, 6:4).
Tvárila sa, že sa jej nemôže nič stať a tvrdo narazila
"Naše dievčatá to zvládli neskutočne psychicky. Gauffová spanikárila, tá v podstate panikarila celý prvý set aj na konci zápasu.
A Kosťuková nastúpila ako majster sveta. Tvárila sa, že sa jej nemôže nič stať a tvrdo narazila, "podotkol Kodeš.
"Linda hrala neskutočne, úžasne sústredene. Nepočula, nevidela a bolo vidieť, aký obrovský má fokus.
To rozhodlo. Naše dievčatá to zvládli v hlave, zatiaľ čo obe porazené semifinalistky psychicky vyhoreli. To je môj osobný názor. "
Muchová s Noskovou pripravili české finále vo Wimbledone prvýkrát v samostatnej histórii.
V roku 1986 tam bojovali o titul Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou, tá už ale reprezentovala USA. Naposledy na grandslame bolo česko-slovenské finále v roku 1989 na Australian Open medzi Ivanom Lendlom a Miloslavom Mečířom.
Cesta do finále oboch finalistiek
"Samozrejme, pre všetkých je to šok. Pre mňa ale zase tak veľmi nie. Keď máte štyri hráčky takto vysoko, tak je to možné.
A to ešte museli hrať Krejčíková s Muchovou proti sebe, čo bola škoda, pretože mohli byť pokojne traja vo štvrťfinále.
Čisto české finále som pred turnajom ale samozrejme nečakal. Keby sa ma niekto pýtal, povedal by som, že nie, "uviedol Kodeš.
Berú to tak, že je to niečo úžasné
Medzi ostatnými členmi All England Clubu žne v zázemí pochvalné reakcie. Či už dnes vyhrá Muchová, alebo Nosková, Česko bude mať vo Wimbledone tretiu šampiónku za posledné štyri ročníky.
Predvlani triumfovala Barbora Krejčíková, rok pred ňou Markéta Vondroušová.
"Kývajú hlavou a sú s tým vlastne už zmierení. Teraz som stretol na mostíku jedného z nich z All England Clubu a hovorím mu: "Dobre, čo?" A on na to: 'Give us a break, nechajte nám také niečo.'
Berú to tak, že je to niečo úžasné. A ono naozaj je úžasné. To si treba priznať," poznamenal Kodeš.
Vyhral český tenis
Favoritku českého finále neodhadoval. Nosková plní na turnaji úlohu deviatky, Muchová je nasadená o priečku ktorej.
"Vyhral český tenis, takže je mi v podstate jedno, ktorá z nich zvíťazí. Dievčatá sa navyše dobre poznajú.
Neviem ale, ako je na tom Muchová s medzirebrovým svalom, vraj ho má nejaký natiahnutý.
U nej je strašne dôležitý servis a či nebude môcť podávať tak, ako potrebuje, bude to problém. Ale pozor na Lindu.
Tá hrala v semifinále hrozne dobre, vôbec nekazila, "podotkol Kodeš.
Titul by chcel obom, ale vie, že môže vyhrať len jedna. "Keby som to mal nejako ľudsky posúdiť, myslím si, že by bolo možno lepšie, keby vyhrala Muchová.
Za celú svoju kariéru by si to zaslúžila, zatiaľ čo Linda bude mať takýchto príležitostí ešte niekoľko.
Lenže v tenise sa to takto neberie. Akonáhle ste raz vo finále, musíte hrať na víťazstvo, pretože už tam tiež nemusíte byť nikdy, "doplnil Kodeš.
Pre finále mužskej dvojhry tipoval na víťaza Nemca Alexandra Zvereva.