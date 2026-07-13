Sinner naďalej neohrozene kraľuje rebríčku. Absenciu Alcaraza využil jeho nemecký konkurent

Taliansky tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kraľuje rebríčku ATP.
Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je 4970 bodov, Nemec po minulotýždňovej účasti vo finále v All England Clube predbehol Španiela Carlosa Alcaraza.
Ten v Londýne chýbal pre zranenie. Austrálčan Alex de Minaur sa posunul o jedno miesto a je piaty, na štvrtej pozícii zostal Felix Auger-Aliassime z Kanady.
Spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý si udržal 101. priečku. Lukáš Klein sa prepadol o 14 miest a je 185. a Norbert Gombos o šesť, patrí mu 370. pozícia.
Rebríček ATP
/k 13. júlu/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
13 450 b
2.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
8480 b
3.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
8160 b
4.
(4.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4740 b
5.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4110 b
6.
(5.)
Ben Shelton
USA
3770 b
7.
(8.)
Novak Djokovič
Srbsko
3760 b
8.
(9.)
Daniil Medvedev
Rusko
3670 b
9.
(10.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3460 b
10.
(7.)
Taylor Fritz
USA
3365 b
101.
(101.)
Alex Molčan
Slovensko
649 b
185.
(171.)
Lukáš Klein
Slovensko
312 b
370.
(364.)
Norbert Gombos
Slovensko
136 b