    Sinner naďalej neohrozene kraľuje rebríčku. Absenciu Alcaraza využil jeho nemecký konkurent

    Víťaz Jannik Sinner z Talianska a finalista Alexander Zverev z Nemecka pózujú so svojimi trofejami po finále mužskej dvojhry na tenisovom turnaji Wimbledon.
    Víťaz Jannik Sinner z Talianska a finalista Alexander Zverev z Nemecka pózujú so svojimi trofejami po finále mužskej dvojhry na tenisovom turnaji Wimbledon. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. júl 2026 o 09:02
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    Austrálčan Alex de Minaur sa posunul o jedno miesto.

    Taliansky tenista a čerstvý víťaz Wimbledonu Jannik Sinner naďalej neohrozene kraľuje rebríčku ATP.

    Jeho náskok pred druhým Alexandrom Zverevom z Nemecka je 4970 bodov, Nemec po minulotýždňovej účasti vo finále v All England Clube predbehol Španiela Carlosa Alcaraza.

    Ten v Londýne chýbal pre zranenie. Austrálčan Alex de Minaur sa posunul o jedno miesto a je piaty, na štvrtej pozícii zostal Felix Auger-Aliassime z Kanady.

    Spomedzi Slovákov je na tom naďalej najlepšie Alex Molčan, ktorý si udržal 101. priečku. Lukáš Klein sa prepadol o 14 miest a je 185. a Norbert Gombos o šesť, patrí mu 370. pozícia. 

    Rebríček ATP

    /k 13. júlu/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    13 450 b

    2.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    8480 b

    3.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    8160 b

    4.

    (4.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4740 b

    5.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4110 b

    6.

    (5.)

    Ben Shelton

    USA

    3770 b

    7.

    (8.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    3760 b

    8.

    (9.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3670 b

    9.

    (10.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3460 b

    10.

    (7.)

    Taylor Fritz

    USA

    3365 b

    101.

    (101.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    649 b

    185.

    (171.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    312 b

    370.

    (364.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    136 b

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