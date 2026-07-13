    Povedali si áno počas wimbledonského súboja o titul. Austrálčan si vzal Britku

    Alex de Minaur a Katie Boulterová.
    Alex de Minaur a Katie Boulterová. (Autor: Veronica Kropf.)
    ČTK|13. júl 2026 o 10:31
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    'Svadba prebehla viac-menej v rodinnom kruhu.

    Elitní tenisti Katie Boulterová a Alex de Minaur sa v nedeľu zosobášili. Dlhoroční partneri mali obrad v kostole v grófstve Leicestershire v čase, keď rivali De Minaura Jannik Sinner a Alexander Zverev bojovali o wimbledonský titul.

    Dvadsaťdeväťročná Boulterová a o dva roky mladší De Minaur si podľa denníka Daily Mail povedali „áno“ v kostole neďaleko obce Woodhouse Eaves, kde aktuálna britská dvojka vyrastala. Svadba prebehla viac-menej v rodinnom kruhu.

    Boulterová a De Minaur tvoria pár od roku 2020, o štyri roky neskôr sa zasnúbili.

    Britka je aktuálne 60. hráčkou sveta a na konte má štyri víťazné turnaje WTA Tour vrátane tohtoročného Ostrava Open. Austrálčan De Minaur je svetovou šestkou a získal 11 trofejí.

    Tenis

    Tenis

    Alex de Minaur a Katie Boulterová.
    Alex de Minaur a Katie Boulterová.
    Povedali si áno počas wimbledonského súboja o titul. Austrálčan si vzal Britku
    dnes 10:31
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