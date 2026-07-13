    České finalistky si vylepšili kariérne maximum. Výrazný prepad zaznamenala Swiateková

    Česká tenistka Linda Nosková (vľavo) pózuje po víťazstve nad krajankou Karolínou Muchovou (vpravo).
    Česká tenistka Linda Nosková (vľavo) pózuje po víťazstve nad krajankou Karolínou Muchovou (vpravo). (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|13. júl 2026 o 08:07
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    Najlepšia Slovenka Šramková sa zo 139. miesta posunula o osem pozícií.

    České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si vďaka postupu do súboja o wimbledonský titul vylepšili svoje kariérne maximum vo svetovom rebríčku WTA.

    Šampiónka Linda Nosková je po novom siedma na svete, zatiaľ čo zdolaná finalistka Karolína Muchová sa posunula na šieste miesto.

    Dvadsaťjedenročná Nosková sa po životnom triumfe posunula v rebríčku o päť priečok. Jej doterajším najlepším umiestnením bolo desiate miesto z tohtoročného júna.

    O osem rokov staršia Muchová bola pred Wimbledonom deviata, pričom jej dovtedajším kariérnym maximom bolo ôsme miesto, ktoré dosiahla v septembri 2023.

    Na čele ženského rebríčka zostala napriek vyradeniu vo štvrtom kole Bieloruska Aryna Sabalenková.

    Poľka Iga Swiateková naopak spadla až o päť priečok. Obhajkyňa titulu prekvapujúco vypadla už v treťom kole.

    Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková sa zo 139. miesta posunula o osem pozícií. O šesť miest si pohoršila Viktória Hrunčáková na 226. pozíciu, Mia Pohánková klesla o jednu priečku na 244. miesto.

    Rebríček WTA

    /k 13. júlu/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    8550 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8143 b

    3.

    (4.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6301 b

    4.

    (7.)

    Coco Gauffová

    USA

    5649 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5293 b

    6.

    (9.)

    Karolína Muchová

    Česko

    5168 b

    7.

    (12.)

    Linda Nosková

    Česko

    5119 b

    8.

    (3.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4539 b

    9.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    4353 b

    10.

    (8.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4351 b

    131.

    (139.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    564 b

    226.

    (220.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    334 b

    244.

    (243.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    298 b

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    Domov»Tenis»České finalistky si vylepšili kariérne maximum. Výrazný prepad zaznamenala Swiateková