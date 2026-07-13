České finalistky si vylepšili kariérne maximum. Výrazný prepad zaznamenala Swiateková

České tenistky Linda Nosková a Karolína Muchová si vďaka postupu do súboja o wimbledonský titul vylepšili svoje kariérne maximum vo svetovom rebríčku WTA.
Šampiónka Linda Nosková je po novom siedma na svete, zatiaľ čo zdolaná finalistka Karolína Muchová sa posunula na šieste miesto.
Dvadsaťjedenročná Nosková sa po životnom triumfe posunula v rebríčku o päť priečok. Jej doterajším najlepším umiestnením bolo desiate miesto z tohtoročného júna.
O osem rokov staršia Muchová bola pred Wimbledonom deviata, pričom jej dovtedajším kariérnym maximom bolo ôsme miesto, ktoré dosiahla v septembri 2023.
Na čele ženského rebríčka zostala napriek vyradeniu vo štvrtom kole Bieloruska Aryna Sabalenková.
Poľka Iga Swiateková naopak spadla až o päť priečok. Obhajkyňa titulu prekvapujúco vypadla už v treťom kole.
Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková sa zo 139. miesta posunula o osem pozícií. O šesť miest si pohoršila Viktória Hrunčáková na 226. pozíciu, Mia Pohánková klesla o jednu priečku na 244. miesto.
Rebríček WTA
/k 13. júlu/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
8550 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8143 b
3.
(4.)
Jessica Pegulová
USA
6301 b
4.
(7.)
Coco Gauffová
USA
5649 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5293 b
6.
(9.)
Karolína Muchová
Česko
5168 b
7.
(12.)
Linda Nosková
Česko
5119 b
8.
(3.)
Iga Swiateková
Poľsko
4539 b
9.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
4353 b
10.
(8.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4351 b
131.
(139.)
Rebecca Šramková
Slovensko
564 b
226.
(220.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
334 b
244.
(243.)
Mia Pohánková
Slovensko
298 b