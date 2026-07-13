    Zverev si uvedomuje, že vždy bol tretí hráč. Sinner po piatom grandslame: Znamená pre mňa veľa

    Fanúšikovia tlieskajú Talianovi Jannikovi Sinnerovi.
    Fotogaléria (76)
    Fanúšikovia tlieskajú Talianovi Jannikovi Sinnerovi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. júl 2026 o 08:39
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    Carlos Alcaraz vynechal oba predošlé grandslamy pre zranenie zápästia.

    Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone.

    Po finálovom víťazstve nad Alexandrom Zverevom uviedol, že tento titul pre neho veľa znamená. Nemec napriek prehre vyhlásil, že aj v 29 rokoch verí, že trofej na tráve All England Clubu ešte niekedy získa.

    Sinner si vybojoval celkovo piatu trofej z podujatí veľkej štvorky. V rokoch 2025 a 2024 triumfoval na Australian Open, predvlani nenašiel premožiteľa ani na US Open. Tú piatu získal po víťazstve 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3 a 6:4.

    Zverev po zápase povedal, že je zvyknutý byť „tretím hráčom“. Narážal tým na fakt, že v čase, keď mohol zbierať trofeje, boli pred ním Roger Federer, či Rafael Nadal a Novak Djokovič.

    VIDEO: Zostrih po zápase Sinner - Zverev (finále)

    Po víťazstve na Roland Garros však dúfa, že v budúcnosti bude viac než len to. Nemecký reprezentant verí, že teraz bude bojovať o trofeje nielen so Sinnerom, ale aj Carlosom Alcarazom.

    Vždy som bol tretí hráč

    Sinner so Španielom predtým vyhrali deväť grandslamových turnajov, túto sériu prerušil Zverev v Paríži.

    „Vždy sa viedla diskusia, kto bude tretí hráč. Vždy som bol tretí hráč, bol som od týchto dvoch ďaleko. Takže ak sa k nim priblížim... bolo by to skvelé,“ citovala Zvereva agentúra DPA.

    Alcaraz vynechal oba predošlé grandslamy pre zranenie zápästia, Sinner vypadol v Paríži v druhom kole.

    Donútil som chlapcov hrať na hranicu možností

    Zverev prehral s Alcarazom v piatich setoch v semifinále Australian Open a teraz nestačil na svetovú jednotku.

    „Myslím, že som na chlapcov tlačil. Tento rok som ich nezdolal, ale povedal by som, že som ich donútil hrať na hranicu možností,“ dodal.

    VIDEO: Zverev na tlačovej konferencii po finále

    Sinner vlani v Londýne prehral s Alcarazom v piatich setoch, teraz mal dôvod na úsmev.

    Sinner: Tento úspech pre mňa veľa znamená

    „Myslím si, že každý grandslam je iný – iný príbeh, iné prostredie, iné pocity pred turnajom. Pre mňa tento veľa znamená, pretože po Paríži to bolo opäť ťažké.

    Minulý rok bol tiež ťažký. Ale keď som prišiel sem, snažil som sa dostať do čo najlepšej pozície, aby som bol čo najkonkurencieschopnejší.

    V Monaku sme trénovali veľa dní, veľmi dlhých dní. Určite som obetoval veľa svojho času a všetkého, aby som bol v tejto pozícii. Tento úspech pre mňa veľa znamená,“ uviedol Talian.

    Fotogaléria zo zápasu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Wimbledone 2026 (finále)
    Alexander Zverev of Germany serves to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    76 fotografií
    Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany, left and Jannik Sinner of Italy walk past each other during a change of ends in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)KK81 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší zo zisku prvého setu vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmKK80 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší zo zisku prvého setu vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmAlexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany looks down as he plays against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy reacts after winning a point against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany returns the ball to to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany looks down as he plays against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany, left, and Jannik Sinner of Italy pose for a picture prior to the start of the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Spectators watch as Alexander Zverev of Germany, left, reaches to return the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany looks up as he reacts as he plays against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates winning the second set against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy collect ball tennis ball as he plays against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany plays return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)KK88 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší vo finále mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmAlexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy wipes his hands on a towel as he plays against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy throws his racquet in the air as he plays against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany celebrates winning a point against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)KK87 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev si pichá inzulín vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - mužiAlexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates after defeating Alexander Zverev of Germanyo win the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy jumps to his box as he celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates after winning a point against Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates after winning a point against Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates with his trophy after winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy, left embraces Alexander Zverev of Germany at the net fter Sinner defeated Zverev in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)KK93 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší so svojím boxom vo víťazstve vo finále mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. Sinner zvíťazil 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy celebrates with his box after winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži

    Zverev by možno potrápil Sinnera ešte viac, keby sa v treťom sete nepošmykol pri svojom jedinom brejkbale zápasu.

    Spadol na zem a od bolesti si chytil pravé koleno. Jeho súper ho prišiel skontrolovať a pomohol mu vstať z trávy.

    Zverev povedal, že si natiahol koleno a to mu potom bránilo v podaní – jeho najväčšej zbrani.

    „Trochu som sa trápil s odrazom pri podaní. Takže sa mi znížila rýchlosť podania. Ale všetko ostatné išlo dobre. Pohyboval som sa dobre od základnej čiary.“

    Zverev v pondelok predbehol Alcaraza v rebríčku ATP a stal sa svetovou dvojkou. Sinner má na čele náskok 4970 bodov a najvyššiu priečku by si obhájil aj v prípade finálovej prehry.

    Nie je žiadne zlyhanie, ak nevyhráte grandslam

    „Úprimne povedané, nemyslím si, že je to úľava. Nie je žiadne zlyhanie, ak nevyhráte grandslam. Teraz ich mám päť. Chcem si to len užiť,“ povedal Sinner.

    Zverev síce netajil sklamanie zo štvrtej finálovej grandslamovej prehry, ale na druhej strane opísal uspokojenie po jeho najlepšom výkone na Wimbledone.

    VIDEO: Sinner na tlačovej konferencii po finále

    „V 29 rokoch je to vlastne prvýkrát, čo verím, že môžem vyhrať túto trofej. V porovnaní s tým, kde som bol minulý rok, je to pre mňa veľmi odlišné.

    Rád by som zdvihol trofej v Londýne, ale teraz bol Jannik lepší ako ja a zaslúžil si vyhrať.“

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    Fanúšikovia tlieskajú Talianovi Jannikovi Sinnerovi.
    Fanúšikovia tlieskajú Talianovi Jannikovi Sinnerovi.
    Zverev si uvedomuje, že vždy bol tretí hráč. Sinner po piatom grandslame: Znamená pre mňa veľa
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