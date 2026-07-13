Zverev si uvedomuje, že vždy bol tretí hráč. Sinner po piatom grandslame: Znamená pre mňa veľa

Taliansky tenista Jannik Sinner obhájil titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Wimbledone.
Po finálovom víťazstve nad Alexandrom Zverevom uviedol, že tento titul pre neho veľa znamená. Nemec napriek prehre vyhlásil, že aj v 29 rokoch verí, že trofej na tráve All England Clubu ešte niekedy získa.
Sinner si vybojoval celkovo piatu trofej z podujatí veľkej štvorky. V rokoch 2025 a 2024 triumfoval na Australian Open, predvlani nenašiel premožiteľa ani na US Open. Tú piatu získal po víťazstve 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3 a 6:4.
Zverev po zápase povedal, že je zvyknutý byť „tretím hráčom“. Narážal tým na fakt, že v čase, keď mohol zbierať trofeje, boli pred ním Roger Federer, či Rafael Nadal a Novak Djokovič.
VIDEO: Zostrih po zápase Sinner - Zverev (finále)
Po víťazstve na Roland Garros však dúfa, že v budúcnosti bude viac než len to. Nemecký reprezentant verí, že teraz bude bojovať o trofeje nielen so Sinnerom, ale aj Carlosom Alcarazom.
Vždy som bol tretí hráč
Sinner so Španielom predtým vyhrali deväť grandslamových turnajov, túto sériu prerušil Zverev v Paríži.
„Vždy sa viedla diskusia, kto bude tretí hráč. Vždy som bol tretí hráč, bol som od týchto dvoch ďaleko. Takže ak sa k nim priblížim... bolo by to skvelé,“ citovala Zvereva agentúra DPA.
Alcaraz vynechal oba predošlé grandslamy pre zranenie zápästia, Sinner vypadol v Paríži v druhom kole.
Donútil som chlapcov hrať na hranicu možností
Zverev prehral s Alcarazom v piatich setoch v semifinále Australian Open a teraz nestačil na svetovú jednotku.
„Myslím, že som na chlapcov tlačil. Tento rok som ich nezdolal, ale povedal by som, že som ich donútil hrať na hranicu možností,“ dodal.
VIDEO: Zverev na tlačovej konferencii po finále
Sinner vlani v Londýne prehral s Alcarazom v piatich setoch, teraz mal dôvod na úsmev.
Sinner: Tento úspech pre mňa veľa znamená
„Myslím si, že každý grandslam je iný – iný príbeh, iné prostredie, iné pocity pred turnajom. Pre mňa tento veľa znamená, pretože po Paríži to bolo opäť ťažké.
Minulý rok bol tiež ťažký. Ale keď som prišiel sem, snažil som sa dostať do čo najlepšej pozície, aby som bol čo najkonkurencieschopnejší.
V Monaku sme trénovali veľa dní, veľmi dlhých dní. Určite som obetoval veľa svojho času a všetkého, aby som bol v tejto pozícii. Tento úspech pre mňa veľa znamená,“ uviedol Talian.
Zverev by možno potrápil Sinnera ešte viac, keby sa v treťom sete nepošmykol pri svojom jedinom brejkbale zápasu.
Spadol na zem a od bolesti si chytil pravé koleno. Jeho súper ho prišiel skontrolovať a pomohol mu vstať z trávy.
Zverev povedal, že si natiahol koleno a to mu potom bránilo v podaní – jeho najväčšej zbrani.
„Trochu som sa trápil s odrazom pri podaní. Takže sa mi znížila rýchlosť podania. Ale všetko ostatné išlo dobre. Pohyboval som sa dobre od základnej čiary.“
Zverev v pondelok predbehol Alcaraza v rebríčku ATP a stal sa svetovou dvojkou. Sinner má na čele náskok 4970 bodov a najvyššiu priečku by si obhájil aj v prípade finálovej prehry.
Nie je žiadne zlyhanie, ak nevyhráte grandslam
„Úprimne povedané, nemyslím si, že je to úľava. Nie je žiadne zlyhanie, ak nevyhráte grandslam. Teraz ich mám päť. Chcem si to len užiť,“ povedal Sinner.
Zverev síce netajil sklamanie zo štvrtej finálovej grandslamovej prehry, ale na druhej strane opísal uspokojenie po jeho najlepšom výkone na Wimbledone.
VIDEO: Sinner na tlačovej konferencii po finále
„V 29 rokoch je to vlastne prvýkrát, čo verím, že môžem vyhrať túto trofej. V porovnaní s tým, kde som bol minulý rok, je to pre mňa veľmi odlišné.
Rád by som zdvihol trofej v Londýne, ale teraz bol Jannik lepší ako ja a zaslúžil si vyhrať.“