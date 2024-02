Kritikom zavrela ústa 9 výhrami za 9 dní, ale telo už nevydržalo. Plíšková je však konečne späť

BRATISLAVA. Náročný program si vyžiadal svoju daň. Česká tenistka Karolína Plíšková musela pre zranenie chrbta odstúpiť ešte pred semifinále turnaja v Dauhe. Predtým uspela na podujatí v rumunskom meste Kluž a po Dauhe sa dala do poriadku a hrá na turnaji v Dubaji. Vďaka úspešným dvom týždňom sa zo 78. miesta posunula na 36. priečku a tá nemusí byť konečnou. Ako výsledky Plíškovej hodnotí jej manžel Michal Hrdlička?

Prvý titul po štyroch rokoch Plíšková mala v posledných dvoch týždňoch poriadne náročný program. Najskôr štartovala na podujatí v Kluži.

V Rumunsku mala hrať už na konci minulého roka. Pre zranenie zápästia však musela sezónu ukončiť skôr. Do Rumunska prišla Plíšková po skorom konci na Australian Open. Bola však oddýchnutá a v dobrom rozpoložení.

Ako nenasadená hráčka zvládla vyrovnaný úvodný zápas s Rakúšankou Sinjou Krausovou pomerom 6:4, 7:6. Turnajom naďalej postupovala sebavedomo a nakoniec ho ovládla bez straty setu, keď vo finále zdolala domácu nasadenú osmičku Anu Bogdanovú po setoch 6:4 a 6:3. Získala 17. titul a prvý po štyroch rokoch. "Všetky jej zápasy prežívam emotívne, ale tento konkrétne som osobne nevidel," vraví Plíškovej manžel Hrdlička.

"Kluž som opúšťal pred semifinále, pretože som sa pre pracovné povinnosti vracal do Prahy a bral som si dcéru na jarné prázdniny. S ňou som potom odletel do Kataru, kam sme prišli už v sobotu. Semifinále som sledoval cestou v lietadle a finále potom už na izbe," vysvetľoval. "Boli to veľké emócie a nervy. Začiatok vyšiel lepšie Bogdanovej, ale potom bola už Kája pomerne dominantná a zápas mala pod kontrolou. Zvládla to výborne a radosť bola obrovská. Na titul sme čakali pomerne dlho a každý takýto úspech je úžasný. Veľmi si to zaslúži za svoju nezlomnosť, pracovitosť a drinu," povedal Hrdlička pre tbtennis.cz.

Rýchly presun a zápas v deň príletu Čas na oslavy si však musela čerstvá víťazka nájsť neskôr. Hneď po finále sa rýchlo presunula na letisko, aby stihla nočný let do mesta Dauha. Hneď v pondelok, teda v deň príletu, totiž musela stihnúť svoj úvodný zápas. Unavená Plíšková po dlhej ceste síce neodohrala ideálny prvý set, ale Annu Kalinskú vyradila pomerom 2:6, 7:6, 6:4.

"Ten plán WTA je rozhodne šialený. Oni argumentujú tým, že sa snažili lobovať za tzv. "performance bye". To znamená, že pri dosiahnutí finálového alebo semifinálového výsledku by hráčka bola automaticky nasadená do druhého kola. Údajne to však hráčky neodhlasovali," vraví Hrdlička. "Zároveň WTA tvrdí, že toto je jediná situácia a jediné dva týždne, kedy sa to takto kryje. V nedeľu sa hrá finále v Kluži a Abú Zabí a hneď v pondelok sa muselo hrať prvé kolo v Dauhá, takže pre tenistky to je extrémna situácia. Je to určite nesprávne, pretože presun z kontinentu na kontinent a málo času na regeneráciu nie sú ideálne," vysvetľuje.

V druhom kole všetko nasvedčovalo rýchlemu postupu, keď Češka viedla 6:1 a 4:1. Druhý set však prehrala a v treťom musela doháňať stratu podania. Nezastavila ju však ani v osemfinále krajanka Linka Nosková, ktorá za stavu 6:3, 5:4 podávala na víťazstvo. Plíšková však zabojovala a nakoniec zvíťazila v troch setoch 3:6, 7:5, 6:1.

Prvú výhru v dvoch setoch zaznamenala až vo štvrťfinále. Tam sa druhýkrát v tejto sezóne stretla s Naomi Osakovou. Na začiatku oboch setov prišla o podanie. Stav však vždy dokázala vyrovnať a nakoniec vyhrala po dvoch úspešných tajbrejkoch 7:6, 7:6. Touto výhrou si zaistila návrat do TOP 40. Víťazné ťaženie ukončilo zranenie V semifinále mala česká tenistka nastúpiť na svoj deviaty zápas za posledných deväť dní. Hrať musela každý deň od 8. februára. Jej súperkou v boji o finále mala byť svetová jednotka a dvojnásobná obhajkyňa titulu Iga Swiateková. Náročný program posledných dvoch týždňov si však vyžiadal svoju daň a Češka napokon do zápasu nenastúpila.

"Dôvodom jej odstúpenia bola bolesť v podstate celej ľavej nohy. Bolesť jej strieľala do zadnej časti tela, priťahovača, triesla až do spodnej časti chrbta. Najväčšia obava bola nad tou bolesťou v chrbte. Ešte v sobotu sa preto v Dauhe podrobila vyšetreniu, keď bola na magnetickú rezonancii," opisuje Hrdlička. "Už máme k dispozícii report aj snímky. Konzultovali sme to aj s lekárom v Česku a malo by to byť v poriadku. Je to len preťažené vzhľadom na náročný program, ktorý v posledných 14 dňoch absolvovala," priblížil zdravotný stav Plíškovej. Aj napriek odstúpeniu zaznamenala na turnaji v Dauhe prvú sériu víťazstiev od roku 2017. Vtedy turnaj opanovala, keď vo finále zdolala Caroline Wozniacku.

Návrat medzi elitu? Posledné dva týždne boli pre Plíškovú veľmi dôležité. Najmä po nevydarenom začiatku sezóny. Turnaj v Kluži ju nakopol a skvelého výsledku sa dočkala aj v Katare. A ako tieto dva týždne hodnotí jej manžel? "Tieto výsledky boli veľmi dôležité a pozitívne s výborným vplyvom na sebavedomie Karolíny. Čo si budeme klamať. Zaznamenala veľký prepad rebríčkom. Naviac ju teraz čaká obhajoba štvrťfinále na tisícovke v Dubaji, čo samozrejme vnímala. Asi nikto nepočítal s tým, že počas týchto dvoch týždňov dokáže takto zažiariť a vyhrať vlastne všetko, čo sa dá a katapultovať sa späť na 36. pozíciu," hodnotí.