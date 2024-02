Po titule prišiel pád, zvažuje aj koniec. Čo sa deje s kariérou antukového princa?

BRATISLAVA. Dominic Thiem nedávno oznámil, že tento rok berie ako poslednú šancu na to, aby sa pokúsil vrátiť na tenisové výslnie. Kariéru najlepšieho rakúskeho tenistu posledných rokov ovplyvnilo zranenie z roku 2021, po návrate zatiaľ nedokázal nájsť formu, v ktorej bol predtým. Ako vlastne vyzerala doterajšia kariéra antukového princa a čo s ňou bude ďalej? Tenisové začiatky Rodičia Thiema boli tenisoví tréneri, a tak mal rodák z viedenského Nového mesta k bielemu športu blízko odmalička.

Jeho otec bol jedným z jeho prvých koučov, ale zásadný vplyv na jeho kariéru mal Günter Bresnik, ktorý mu poradil vymeniť obojručný bekhend za jednoručný.

Táto transformácia mu síce najprv priniesla mierny prepad výkonnosti, ale v dlhodobom pohľade na hru Thiema sa vyplatila, pretože Rakúšan si jednoručný bekhend vypracoval na jeden z najlepších na okruhu. VIDEO: Dominic Thiem a jeho TOP údery jednoručným bekhendom

V mladosti sa vyšplhal na druhé miesto svetového rebríčka medzi juniormi a vyhral niekoľko turnajov. Na grandslamových turnajoch v kategórii mladých talentov zažiaril najmä na Roland Garros, v roku 2011 dokráčal do finále, v ktorom bol nad jeho sily Bjorn Fratangelo. Juniorskú kariéru zavŕšil tromi turnajovými víťazstvami v rade.

Štart medzi profesionálmi Na profesionálny okruh začal prenikať v roku 2011, keď dostal voľnú kartu do hlavných súťaží na turnajoch ATP v Kitzbüheli, Bangkoku a Viedni. Práve vo Viedni si pripísal aj prvú výhru v kariére na okruhu ATP, keď zdolal Thomasa Mustera. Cesta do elitnej stovky bola tŕnistá a Thiem sa do nej prebojoval až v roku 2014. V tom istom roku si pripísal premiérové štarty na všetkých grandslamových turnajoch. Predovšetkým si do svojho tenisového životopisu zapísal prvé finále na okruhu ATP. Nemohlo to byť nikde inde než pred domácimi fanúšikmi v Kitzbüheli. Vo finále však nestačil na Davida Goffina. Od roku 2015 dokázal Thiem ovládnuť 17 turnajov a stal sa jedným z najlepších tenistov svojej éry. Dôkazom je fakt, že medzi rokmi 2016 až 2020 nechýbal na Turnaji majstrov pre osem najlepších tenistov sezóny. Najlepšie výkony predvádzal na obľúbenej antuke, ktorú zbožňoval už od juniorských čias.

Na rozdrvených tehlách dokázal konkurovať aj kráľovi antuky, Rafaelovi Nadalovi, preto niet divu, že Thiema mnohí prezývali antukový princ. Na Roland Garros odohral dva finálové duely, ale oba prehral práve s Nadalom. Skvostný rok, grandslamový vavrín a následný pád Rok 2020 bol jedným z najlepších v jeho kariére. Hneď v úvode roka žiaril na Australian Open, vo finále zviedol päťsetovú bitku s Novakom Djokovičom, pred ktorým sa nakoniec musel skloniť. Na ďalší finálový duel si musel, aj vzhľadom na pandémiu koronavírusu, počkať sedem mesiacov. Išlo o vrchol US Open, kde po dvoch setoch jasne viedol Alexander Zverev. Thiem však ukázal srdce bojovníka a duel dokázal otočiť vo svoj prospech. Po takmer desiatich rokoch na okruhu tak nad hlavu zdvihol svoju prvú grandslamovú trofej. A doteraz jedinú.

Sezónu ukončil finálovým zápasom na Turnaji majstrov, kde nestačil na Daniila Medvedeva. Nasledujúci rok bol pre Thiema poriadne náročný. Na Australian Open skončil vo štvrtom kole na rakete Grigora Dimitrova. Po skorom konci na turnajoch v Dauha a Dubaji ohlásil pauzu pre vyčerpanie. Neskôr dokázal pomenovať svoje vtedajšie problémy.

Dominic Thiem po výhre na US Open 2020. (Autor: TASR/AP)

"Zápal pre hru po US Open jednoducho zhasol. Nechcem si to vyčítať. Sú hráči, ktorí slávia veľké úspechy, ktorých to povzbudí, ešte viac ich to postrčí k lepším výkonom, okamžite zahoria túžbou vyhrať ďalší grandslamový titul. U mňa to tak nebolo, som iný človek," vravel. Na okruh ATP sa Thiem vrátil až v máji, keď sa začalo hrať na antuke. Na svojom obľúbenom povrchu však uspieť nedokázal a na Roland Garros vypadol už v prvom kole a vrhol sa na prípravu na tráve.

Zranenie a tŕnistý návrat späť Osudný sa mu stal turnaj na Malorke, kde v prvom kole vzdal zápas proti Adrianovi Mannarinovi, pretože si poranil zápästie. Pre zranenie zrušil Thiem všetky plány na zbytok roka a vrhol sa na rekonvalescenciu. Zdravotné problémy ho nakoniec na kurt nepustili takmer rok, na operáciu však ísť nemusel.

Po návrate si pripísal sedem prehier v rade. Na lepšie časy sa mu začalo blýskať v lete, keď postúpil do štvrťfinále v Bastade a do semifinále v Gstaade. "Je to skvelý pocit, že sa mi konečne vrátila plná sila do úderov. Ešte musím zlepšiť pár vecí vo svojej hre, ale celkovo som so svojím pokrokom veľmi spokojný," pripustil vtedy Thiem.

Na jesenných halových turnajoch sa blysol dvoma semifinálovými účasťami. V Gijóne nestačil na Andreja Rubľova a v Antverpách ho premohol Sebastian Korda. V rebríčku ATP mu na konci roka patrilo 105. miesto. V minulom roku sa skvelým výsledkom blysol pred domácim publikom, keď v Kitzbüheli dokráčal až do finále, v ktorom však nestačil na Sebastiána Báeza. Čo ďalej? Po nie vydarenom vstupe do sezóny 2024 odkázal: "Dávam tomu túto sezónu, pokiaľ sa zase budem motať okolo stovky, bude treba premýšľať nad tým, či to má ešte vôbec význam. Pohybujem sa v takých častiach rebríčka, v ktorých to nemá význam, nechcem tam byť. Na konci roka chcem byť v prvej päťdesiatke."

Thiem je veľmi atraktívny aj pre sponzorov. Veľmi úzko je zviazaný so značkou Adidas a je jedným z jej ambasádorov v ich ekologických projektoch, ako je napríklad Play for the Oceans. Zaujímavosťou je, že počas zápasov nosí náramky, za ktorými stojí iniciatíva 4Ocean, tento projekt sa venuje ekológii a odstraňovaniu plastov z oceánov.