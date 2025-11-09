    Kvalifikovala sa ako posledná hráčka, mala bolesti. Rybakinová si famózne dokráčala po titul

    Jelena Rybakinová pózuje s trofejou po jej výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou vo finále Turnaja majsteriek.
    Fotogaléria (19)
    Jelena Rybakinová pózuje s trofejou po jej výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou vo finále Turnaja majsteriek. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. nov 2025 o 09:16
    ShareTweet0

    Turnaj v Rijáde zvládla bez jedinej prehry.

    RIJÁD. Na podujatie Turnaj majsteriek v saudskoarabskom Rijáde sa kazašská tenistka Jelena Rybakinová kvalifikovala ako posledná hráčka, ale napokon sa jej podarilo ovládnuť celé podujatie a dokonale načasovať formu.

    Po 11. víťazstve v rade si mohla poťažkať víťaznú trofej a získala historickú odmenu vo výške 5,23 milióna amerických dolárov.

    Finálový duel zvládla aj napriek bolestiam v pravom ramene, nad svetovou a nasadenou jednotkou Bieloruskou Arynou Sabalenkovou zvíťazila 6:3 a 7:6 (0). Turnaj v Rijáde tak zvládla bez jedinej prehry.

    „Netlačila som veľmi na seba. Keď idete z turnaja na turnaj, tak je pre vami množstvo výziev. Musíte si zvyknúť na nové podmienky a loptičky, po dvoch dňoch tréningoch som išla do prvého zápasu. Nebolo to jednoduché, ale mojou výhodou bol servis.

    Niekedy začínam zápasy trochu pomalšie, ale je to o malých detailoch, vďaka ktorým to viem potom poskladať. Išla som bod po bode. Pokiaľ neprišiel mečbal, tak som nemyslela na nič iné. Boli už momenty, kedy som prehrala stretnutia v tajbrejku. Bola som mimoriadne koncentrovaná,“ zhodnotila Rybakinová vystúpenie v Rijáde pre oficiálnu stránku WTA.

    VIDEO: Zostrih finále Sabaleková - Rybakinová

    Dvadsaťšesťročnej Kazaške sa prvýkrát podarilo uspieť na tomto podujatí, do rebríčka si pripísala 1500 bodov a v najnovšom vydaní sa posunie na piate miesto. K tomu všetkému si vyslúžila rekordnú odmenu v rámci ženského tenisu.

    „Dáva mi to oveľa viac motivácie, aby som ešte viac pracovala, keďže sme urobili dobrý program v krátkych blokoch medzi turnajmi. Po fyzickej stránke som nebola na tom najlepšie, ale urobili sme dobrú robotu.

    Fotogaléria zo zápasu Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová (finále Turnaja majsteriek)
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejou
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejou
    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejou
    Finále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena Rybakinová
    19 fotografií
    Finále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováFinále Turnaja majsteriek 2025: Aryna Sabalenková - Jelena RybakinováKazašská tenistka Jelena Rybakinová podpisuje autogramyKazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejouKazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejouKazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejouKazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejouKazašská tenistka Jelena Rybakinová pózuje s trofejou

    Každý zápas vám dá nejakú skúsenosť, teraz to vyšlo mne. Pokúsim sa zobrať každú pozitívnu vec z tohto turnaja do ďalších veľkých zápasov. Verím, že si túto mentalitu prenesiem aj do ďalšej sezóny,“ vyjadrila sa Rybakinová po treťom turnajovom triumfe v tomto kalendárnom roku.

    Víťazke MS WTA Tour sa pri tom prvýkrát za štyri roky nepodarilo prebojovať do finále niektorého z grandslamov, respektíve turnajov kategórie 1000. „Cez sezónu to bolo hore a dole, ale aj na konci sezóny som sa snažila zlepšiť. Bol to neuveriteľný týždeň,“ dodala Rybakinová.

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová pózuje s trofejou po jej výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou vo finále Turnaja majsteriek.
    Jelena Rybakinová pózuje s trofejou po jej výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou vo finále Turnaja majsteriek.
    Kvalifikovala sa ako posledná hráčka, mala bolesti. Rybakinová si famózne dokráčala po titul
    dnes 09:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Kvalifikovala sa ako posledná hráčka, mala bolesti. Rybakinová si famózne dokráčala po titul