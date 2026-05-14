Košice budú hostiť dva medzinárodné tenisové turnaje. Pohánková sa však musela odhlásiť

NTC Košice sa v druhej polovici mája stane dejiskom dvoch medzinárodných turnajov v tenise.
Od 18. mája sa tu uskutočnia 26. medzinárodné majstrovstvá Slovenska žien - Slovak Open 2026, od 25. mája budú dvorce patriť mužom, ktorí o titul zabojujú na challengerovom turnaji.
Hlavnými ťahákmi oboch podujatí budú slovenskí hráči, mnohí z nich reprezentanti v Davisovom pohári a Pohári Billie Jean Kingovej. Mia Pohánková sa však musela pre chorobu odhlásiť.
Príležitosť hostiť veľké turnaje
Na štvrtkovej tlačovej konferencii vyjadril veľkú radosť z návratu tenisu do Košíc primátor mesta Jaroslav Polaček:
"Dnes slávime druhé výročie, odkedy sme toto centrum uviedli do prevádzky. Je skvelé, že sa nám otvára príležitosť veľkých turnajov. Nebude sa tu už iba trénovať, ale privítame dva veľké významné profesionálne turnaje.
Za to som vďačný bývalému generálnemu sekretárovi Slovenského tenisového zväzu pánovi Moškovi, že dodržal slovo a priniesol do Košíc aj profesionálne podujatia.
Pamätám si turnaje, ktoré sa organizovali v minulosti na Aničke, ako študent som tam veľmi rád chodil. Ak dokážeme túto atmosféru do Košíc vrátiť, môžeme opäť hovoriť o Košiciach ako o tenisovom meste," vyjadril svoje želanie Polaček pre web stz.sk.
"Mesto Košice je spoločníkom celého tohto komplexu, stavali sme ho spoločne s vládou SR a Slovenským tenisovým zväzom. Cez Visit Košice sme aj partnermi podujatia.
Pre fanúšikov sú pripravené tribúny a som veľmi rád, že si tak budú môcť tenis vychutnať v pohodlí. Pre všetkých je vstup voľný."
Kvalitný šport na východe
Šéf organizačného výboru oboch podujatí Igor Moška sa teší, že v Košiciach na oboch turnajoch privíta hráčov z viac ako dvadsiatich krajín sveta.
"Som veľmi rád, že v Košiciach nadviažeme na ATP challenger z rokov 1993 až 1998, kedy sa tu hrával špičkový medzinárodný tenis. Tento rok pôjde o siedmy ročník turnaja, ktorý bude niesť názov Košice Open.
Okrem mužského turnaja prinesieme do Košíc aj ženský turnaj Slovak Open, ktorý sa tu bude konať vôbec po prvý raz. Veľmi sa tešíme, že aj na východ Slovenska prinesieme fanúšikom kvalitný šport.
Medzinárodné majstrovstvá Slovenska majú veľkú históriu a dokázali ho vyhrať mnohé známe osobnosti svetového tenisu ako Amélie Mauresmová, Dominika Cibulková, Anna Karolína Schmiedlová či Markéta Vondroušová.
Aj tento rok tu budeme mať hráčky z viac ako dvadsiatich krajín sveta. Verím, že Košičania si nájdu cestu na tribúny NTC Košice a prídu si vychutnať naživo súboje našich talentov so silnou medzinárodnou konkurenciou.
Finálové stretnutia sa budú vysielať aj v televízii STVR. Rád by som sa poďakoval Fondu na podporu športu, ktorý významne podporil obe podujatia. Verím, že nadšenie zo strany STZ aj mesta Košice nám zostane a že Košičania sa majú na čo tešiť," povedal Moška.
VIDEO: Riaditeľ turnajov Rudolf Horváth
Pohánková sa musela odhlásiť
Riaditeľ turnaja Rudolf Horváth oznámil prítomným novinárom obsadenie oboch turnajov. Hneď v úvode sklamal slovenských fanúšikov správou o neúčasti Pohánkovej:
"Som rád, že počas najbližších dvoch týždňov budeme hostiť dva veľké turnaje a hráčov z mnohých krajín sveta. Na ženskom Slovak Open sa predstavia dve hráčky zo svetovej stovky - Argentínčanka Solana Sierrová a Nemka Tamara Korpatschová.
Mrzí ma, že zo slovenských hráčok sa musela odhlásiť Mia Pohánková, ktorá žiaľ ochorela a nebude tak môcť na turnaji štartovať.
Voľné karty do hlavnej súťaže dostala štvorica Nina Vargová, Radka Zelníčková, Kali Šupová a Laura Masaryková. V kvalifikácii sa vďaka voľnej karte predstavia Soňa Depešová, Sofia Barháčová, Nikola Farkašová a Romana Čisovská.
Na mužskom turnaji bude najvyššie nasadený Jay Clarke z Veľkej Británie, zo Slovákov je priamo v hlavnej súťaži Norbert Gombos.
Do hlavnej súťaže dostal kartu po zranení sa vracajúci Jozef Kovalík, ďalej Miloš Karol a Michal Krajčí.
V kvalifikácii na základe rebríčka bude štartovať Lukáš Pokorný, na karty sa predstavia Marko Bekéni, Dominik Mačej a Radovan Michalik.
Touto cestou by som chcel všetkých fanúšikov pozvať na tribúny NTC KE a verím, že vytvoria pre hráčov príjemnú atmosféru."