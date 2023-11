Sinner ide za najväčším úspechom v kariére. Zdolal aj Medvedeva a je vo finále Turnaja majstrov

Z postupu do finále mal obrovskú radosť. "Sú to krásne pocity. Bol to veľmi náročný zápas. Daniil hral od začiatku veľmi agresívne, no v prvom sete sa mi ho podarilo brejknúť. V druhom zahral výborne, v tajbrejku mi nedal šancu.

V rozhodujúcom dejstve som sa snažil hrať útočne, naskytli sa mi šance na brejk a dokázal som ich využiť. Hrať turnaj majstrov na domácej pôde je pre mňa privilégium. Talianski fanúšikovia sú skvelí a dodávajú mi energiu," uviedol v pozápasovom interview.

VIDEO: Zostrih zápasu Jannik Sinner - Daniil Medvedev