US Open: Vlčiakov je dosť, ale keď nastúpia Sinner a Alcaraz, ostatní hrajú druhú ligu

Sezóna ušla ako voda a pred tenistami už je posledný grandslamový turnaj sezóny. Túto úlohu má v kalendári klasicky US Open, turnaj, na ktorom sme častokrát videli prekvapivejšie obsadenie finálových duelov ako kdekoľvek inde.
Najväčšími favoritmi budú u mužov aj u žien svetové jednotky a dvojky. Americký Major štartuje prvýkrát v histórii v nedeľu, no má už za sebou prvú súťaž - mix, ktorý odohrali v netradičnom formáte už cez týždeň.
Tenistov trápi únava
Z antuky rýchlo na trávu, z trávy bleskovo na betón. Letné mesiace sú v tenisovej sezóne najnáročnejšie nielen pre na rýchle striedanie povrchov, ale aj pre vysoké teploty. Prejavilo sa to na skrečovaní zápasov.
V mužskej časti Masters v Cincinnati ich videli diváci osem. To je po Madride 2025 a Šanghaji 2009 (9 nedohraných zápasov) tretí najväčší počet.
Finalistky Masters v kanadskom Montreale Victoria Mboko a Naomi Osaka do druhého turnaja kategórie 1000 v rade ani nezasiahli a neboli jediné.
Ospravedlneniek na jeden, či druhý turnaj Masters bolo viac ako dosť. To poukazuje na náročnosť kalendára, náročnosť americkej „swing tour“ a celkovo na to, že najdôležitejší turnaj, na ktorý sa všetci chystajú, je US Open.
Ďalšie finále Alcaraz - Sinner?
Príprava na US Open bola pomerne svižná. Trojica turnajov Washington - Toronto - Cincinnati neukázala nič prekvapivé.
Vlčiakov je celkom dosť, ale akonáhle nastúpia do turnaja Carlos Alcaraz s Jannikom Sinnerom, ostatní hrajú druhú ligu. Práve oni sa stretli vo finále turnaja v Cincinnati, potom čo vynechali Toronto. Finále, žiaľ trvalo len 23 minút. Talian skrečoval pre horúčku a celkové vyčerpanie
"Teším sa na US Open. Milujem grandslamové turnaje. Bude to ťažký turnaj, ale ak budem fyzicky aj psychicky pripravený, idem do toho," komentoval svoj stav Jannik Sinner.
Podľa svojho trénera Darrena Cahilla sa cíti lepšie, čo je dobré znamenie. Obavy o Sinnera vyslovil bývalý tréner Rogera Federera Ivan Ljubičič: "Hrať na tri víťazné sety v tom teple a vlhkosti vo Flushing Meadows môže spôsobiť, že bude strácať veľa energie."
To môže byť výhoda pre jeho najväčšieho rivala Alcaraza. Španiel po nevydarenom minuloročnom turnaji, keď vypadol v druhom kole s Boticom Van De Zandshulpom, takmer nič neobhajuje. V prípade triumfu by sa tým pádom stal svetovou jednotkou.
O to pikantnejší by mohol byť ich prípadný tretí finálový súboj na grandslamových turnajoch. Prvýkrát by hrali aj o post svetovej jednotky.
Naposledy boli dvaja rovnakí hráči v troch po sebe idúcich grandslamových finálových dueloch Rafael Nadal a Novak Djokovič v rokoch 2011-2012 (Wimbledon, US Open 2021, Australian Open 2012).
Veľká nádej pre Američanov
Semifinále, víťazstvo a štvrťfinále. Ak sa pozrieme na veľké prípravné turnaje pred US Open, zakaždým minimálne medzi najlepšiu osmičku postúpil Ben Shelton.
22-ročný Američan sa posunul na šieste miesto v rebríčku, v rebríčku Race To Turin (rebríček sezóny pre Turnaj majstrov) je dokonca štvrtý.
Práve na víťaznom Masters v Toronte, kde získal svoj najväčší kariérny titul, sa prihlásil k úlohe čierneho koňa turnaja.
"Keď spomenieme kanadský Masters, musíme ako čierneho koňa vidieť Bena Sheltona. Nie je to však len pre jeho výsledky v poslednom čase. Vidím ho ako hráča, ktorý vďaka svojej hre môže premýšľať o tom, že by vyradil Alcaraza alebo Sinnera," rozoberal Sheltonove šance Mats Wilander.
"Pre mňa je to najväčší turnaj v roku. Tvrdo som pracoval, aby som sem prišiel dobre naladený a veril svojej hre. Cítim sa dobre a plne pripravený na turnaj," hlási Shelton pred štartom US Open.
Wilander okrem Sheltona vidí ako ďalšieho potenciálneho favorita Alexandera Zvereva.
Nemecká svetová trojka bola v Toronte aj v Cincinnati v semifinále. "Keď príde Grand Slam, vie, čo robiť a ako hrať," dodáva Wilander.
Otáznik visí nad Novakom Djokovičom, ktorý žiadny turnaj pred US Open neodohral. Srbský velikán hrá od Roland Garros iba grandslamové turnaje. Na každom z toho bolo semifinále.
"Úprimne ma už dvojtýždňový Masters nebaví. Je to pre mňa príliš dlhé. Zameriavam sa na grandslamové turnaje," spomenul pred US Open Djokovič.
Swiateková drží víťaznú vlnu
"Nemyslím si, že je na svete hráčka, ktorý by lepšie rozhadzovala loptičky zo stredu ako Iga Swiateková, čo sa týka voľby, kam hrať. Vždy donúti súperku stáť zle na nohách a dáva jej málo priestoru, aby situáciu napravila. Toto je jej najväčšia sila," komentuje silu svetovej dvojky britský komentátor David Law.
V Montreale Poľka prehrala v osemfinále s následnou semifinalistkou Clarou Tausonovou, ktorá sa nenápadne v tohtoročnej sezóne posunula už do TOP 15 svetového rebríčka. V Cincinnati už sa však Swiateková rozbehla vo svojom wimbledonskom štýle, dokonca ovládla turnaj, keď porazila aj Rybakinovú a Paoliniovú bez straty setu.
"Tohtoročná sezóna nebola jednoduchá. Vyhrať Wimbledon a Cincinnati bolo ťažké. Ukázalo sa však, že najlepšie okamihy vždy prídu, keď to najmenej čakáte," hovorila po výhre v Cincinnati Swiateková.
24-ročná tenistka si navyše evidentne formu preniesla aj do New Yorku. Spoločne s Casperom Ruudom postúpili až do finále mixu, kde prehrali s dvojicou Vavassori/Erraniová. Formu ani nemohla stratiť, pretože takýto bleskový presun nezažila. Iba čas ukáže, či ju to nestálo až veľa síl, ktoré jej môžu buď na začiatku turnaja, alebo na konci chýbať.
"Bola to najextrémnejšia situácia a najextrémnejší program, ktorý som zažila po zisku titulu. Hodinu a pol po zápase sme sa už prepravovali na letisko," podotkla poľská tenisová jednotka.
Favoritky sú dve najlepšie
Na rozdiel od mužov nepôjde o súboj o svetový trón, aj tak bude Poľka ako najväčšiu súperku kurtoch vnímať svetovú jednotku Arynu Sabalenkovú. Tá za posledné tri roky vždy v New Yorku došla do finále, celkovo päťkrát v rade.
Príprava však nebola ideálna. Montreal pre odpočinok vynechala, v Cincinnati postúpila v úvodzovkách len do štvrťfinále a prehrala s Rybakinovou.
"Ženský turnaj je otvorený ako nikdy predtým, ale tri mená sú predsa len trochu vyššie. Sabalenková, Swiateková a Gauffová predstavujú favoritky na veľkých turnajoch.
Keby som si mal však vybrať jednu favoritku, poviem meno Aryna Sabalenková. Má konzistentné výsledky, sebadôveru. Jej hra od základnej čiary je na extrémne vysokej úrovni,“ komentoval favoritky US Open na sociálnych sieťach tenisový tréner Patrick Mouratouglou.
V závese za nimi budú Američanky, ktoré sa budú chcieť doma predviesť. Či už Jessica Pegulová, Madison Keysová alebo finalistka Wimbledonu Amanda Anisimová. Posledná však po presune z trávy stratila formu.
Rozlúčka Petry Kvitovej
Na 145. ročníku US Open sa predstaví 8 Češiek (Bouzková, Valentová, Vondroušová, Krejčíková, Kvitová, Nosková, Muchová, Siniaková), štyria českí tenisti (Menšík, Lehečka, Macháč, Kopřiva), zo slovenských tenistov iba Rebecca Šramková.
Najzaujímavejší súperi čakajú v prvom kole na Víta Kopřivu, ktorý vyzve svetovú jednotku Jannika Sinnera a Barboru Krejčíkovú, ktorá nastúpi proti 22. nasadenej Kanaďanke Victorii Mboko.
18-ročná tenistka šokovala tenisový svet triumfom na domácom Masters v Montreale, kde vo finále zdolala bývalú grandslamovú šampiónku Naomi Osakovú.
"Vďaka tomu, že vieme, ako hrá, sa nebojím povedať, že je schopná dosiahnuť niečo veľké v New Yorku," hovorila po titule v Montreale jej trénerka Nathalie Tauziat.
Sama nečakala, že by mala byť pod takýmto drobnohľadom, ale smerovala k nemu dlhšie. Už na jarných Masters komentovala Paula Badosová hru Kanaďanky slovami: "Je lepšia ako Aryna Sabalenková."
Podľa Mouratougla je teraz navyše neskutočne sebavedomá.
Pozornosť českých fanúšikov bude pútať aj zápas Kvitovej s Francúzkou Parryovou. Pre českú levicu to môže byť vôbec posledný profesionálny zápas v živote.
Všetci víťazi US Open budú známi v nedeľu 7. septembra, keď je na programe finále mužskej dvojhry.
