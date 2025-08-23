Djokoviča turnaje Masters už nebavia, sústredí sa na grandslamy. Vyjadril sa aj k financiám v tenise

NEW YORK. Novak Djoković odštartuje US Open bez jediného súťažného zápasu od Wimbledonu – riziko, ktoré je ochotný podstúpiť po tom, čo „veľa trénoval počas posledných troch-štyroch týždňov“ a nanovo si nastavil priority okolo štyroch grandslamov.
Srbský hráč, momentálne svetová sedmička, ktorý sa naháňa za bezprecedentným 25. grandslamovým titulom, poľavil zo zabijackého kalendára, ktorý kedysi určoval jeho kariéru, a vynechal tohtomesačné prípravné turnaje na harde v Toronte a Cincinnati.
Djoković, ktorý získal svoj štvrtý titul na US Open a zároveň posledný grandslam v roku 2023, povedal, že si „zaslúžil právo“ vyberať si turnaje.
„Rozhodol som sa nehrať, pretože som chcel stráviť viac času s rodinou,“ povedal 38-ročný Djoković novinárom v piatok.
„Úprimne, myslím si, že som si zaslúžil to právo a mám ten luxus akoby si vybrať, kam chcem ísť a kde hrať.
Úplne úprimne, dvojtýždňové turnaje Masters ma už nebavia. Je to pre mňa príliš dlhé. Moje zameranie je predovšetkým na grandslamy.“
Djoković, spoluzakladateľ Profesionálnej asociácie tenisových hráčov (PTPA), sa vyjadril aj k diskusii o predĺžených dvojtýždňových turnajoch Masters, zmenu kritizovanú hráčmi aj fanúšikmi.
Tieto zmluvy nazval „dosť pevné... 30-ročné kontrakty“, takže obrat späť je nepravdepodobný. Hoci podporuje hráčov, ktorí nesúhlasia s programom, poznamenal, že top športovci sa často nedokážu naplno zapojiť do rokovaní.
„Toto je nekončiaci príbeh hráčov, ktorí vyjadrujú svoje pocity, ale keď naozaj treba vložiť čas a energiu do rozhovorov a stretnutí... je to nevyhnutné, pretože nerobíte niečo len pre seba, ale aj pre budúce generácie,“ dodal.
Čo sa týka finančných odmien, Djoković nazval nedávne zvýšenia na grandslamoch „krokom správnym smerom“, no dodal, že je potrebné urobiť viac, aby mohli hráči po celom svete udržateľne žiť z tenisu.
„Nie veľa tenistov sa týmto športom živí na globálnej úrovni. To nie je niečo, o čom by sa podľa mňa hovorilo dosť,“ uviedol.
„A potom je tu ešte inflácia, čo je úplne iná téma, ale dôležitá na zváženie, keď sa o týchto veciach rozprávame.“