Ikona sa vracia do New Yorku. Federer sa predstaví na US Open v rámci exhibície

Bývalý švajčiarsky tenista Roger Federer sa tento rok zúčastní na exhibičnom zápase na US Open.
Vráti sa tak na grandslamový turnaj, ktorý ako jediný hráč vyhral päťkrát za sebou.
Niekoľko dní pred uvedením do Medzinárodnej tenisovej siene slávy bude Federer hrať v New Yorku 25. augusta.
Na podujatí s názvom „Roger Federer: Ikona sa vracia do New Yorku“ sa predstavia aj Andy Roddick, John McEnroe a Andre Agassi. V pondelok to oznámila Americká tenisová asociácia (USTA).
Roddick triumfoval na US Open v roku 2003, teda rok predtým, ako Federer začal na turnaji dominovať. Držiteľ dvadsiatich grandslamových titulov ho ovládol v rokoch 2004 až 2008. Federer naposledy štartoval na US Open v roku 2019.
„Toľko nezabudnuteľných momentov mojej kariéry sa odohralo v New Yorku a štadión Arthura Ashea pre mňa znamená veľmi veľa. Chýbalo mi byť súčasťou tejto atmosféry a cítiť neuveriteľnú energiu, ktorú fanúšikovia každý rok prinášajú,“ citovala Federera agentúra AP.
Slávnostný ceremoniál uvedenia do Siene slávy sa uskutoční 29. augusta v Newporte. USTA uviedla, že neskôr zverejní ďalšie mená účastníkov exhibície, ktorá sa vo Flushing Meadows uskutoční počas týždňa pred začiatkom hlavnej súťaže dvojhry.