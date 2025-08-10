Mladšia bola iba Serena. Kanadská kométa prekvapila tenisový svet a dá si pauzu

BRATISLAVA. Tenisová kométa Victoria Mboková šokovala celý svet svojim triumfom na turnaji Canadian Open v Montreale.
Pre svoj premiérový titul na okruhu WTA si dokráčala vo veľkom štýle, vo finále porazila bývalú grandslamovú šampiónku Naomi Osakovú.
Na začiatku sezóny bola pritom mimo TOP 300.
Inšpirovali ju starší súrodenci
Mboková sa narodila v Severnej Karolíne do rodiny Cypriena Mboko a Godee Kitadiovej, ktorí pre politické nepokoje odišli z stredoafrického Konga a odsťahovali sa do Spojených štátov.
Následne sa usadili v kanadskom Toronte, keď mala Victoria dva mesiace.
S tenisom začala medzi tretím a štvrtým rokom života a inšpiráciou jej boli traja starší súrodenci. Všetci sa venovali tenisu, sestra Gracia a brat Kevin hrali tenis na univerzitnej úrovni.
Úspešná juniorka
Už ako násťročná zažila niekoľko tenisových úspechov. V juniorskom rebríčku sa dostala na šiestu pozíciu, keď vo dvojhre dievčat získala päť titulov a darilo sa jej aj na grandslamových turnajoch.
Svoju najlepšiu sezónu zažívala Mboková v roku 2022, potom čo sa dostala do semifinále dvojhry na Wimbledone aj US Open v New Yorku.
Navyše, v tom istom roku si zahrala po boku krajanky Kayly Crossovej grandslamové finále na Australian Open a Wimbledone.
Juniorskú časť kariéry ukončila porážkou s ďalším tenisovým talentom Alexandrou Ealaovou z Filipín v semifinále US Open 2022.
Vstup medzi dospelých
Pred vyššie spomínaným vystúpením na US Open hrala v apríli finále na okruhu ITF v Monastire, kde nestačila na Číňanku Žu Lin.
O tri mesiace neskôr získala na domácej pôde v Saskatoone svoj prvý profesionálny triumf, keď vo finále premohla Američanku Madison Siegovú.
Nasledujúci rok obhájila Mboková titul v Saskatoone, potom čo porazila Američanku Eminu Bektasovú. V roku 2024 získala tretí titul na okruhu ITF v nemeckom Darmstadte, jej kariéra však stagnovala a tenisové roky 2023 aj 2024 zakončila na 333. mieste vo svetovom rebríčku WTA.
Prelomová sezóna
Na začiatku aktuálnej sezóny získala mladá Kanaďanka štyri tituly v rade na okruhu ITF a v marci si došla pre svoj piaty titul v portugalskom Porte, čo ju prvýkrát dostalo do TOP 200 v rebríčku.
Pretože sa začala dostávať viac do povedomia, úplne zaslúžene prišla voľná karta na prestížny turnaj WTA 1000 v Miami.
Pre Mbokovú to bol jej tretí štart na najvyššej úrovni a druhý v hlavnej súťaži. V úvodnom kole zdolala Kolumbijčanku Camilu Osoriovú, lenže potom bola nad jej sily vo vyrovnanom zápase nasadená desiatka Španielka Paula Badosová 5:7, 6:1, 6:7 (3).
"Neviem, čo mám robiť. Hrá lepšie ako Sabalenková," vravela vtedy Španielka počas stretnutia svojmu tímu.
Po Miami Open sa Mboková začala viac presadzovať na hlavnej tour, čo dokladá aj finálová účasť na antuke v Parme na turnaji WTA 125.
Nasledoval postup z kvalifikácie do tretieho kola na French Open, keď podľahla nasadenej osmičke Číňanke Čeng Čchin-wen. Potom zvládla aj kvalifikáciu vo Wimbledone a v 2. kole hlavnej súťaže skončila na rakete Američanky Hailey Baptistovej.
O niekoľko dní neskôr sa ukázala na podujatí WTA 500 vo Washingtone, a hoci v druhom kole nestačila na wimbledonskú šampiónku 2022 Kazašku Elenu Rybakinovú, vo svetovom rebríčku figurovala už na 85. pozícii.
VIDEO: Ceremoniál po triumfe Victorie Mbokovej v Montreale
Montrealský zázrak
Mboková dostala voľnú kartu na montrealskú tisícku s názvom National Bank Open a bola najväčšou domácou nádejou. Nikto však nečakal, že by mohla dôjsť až do finále, kde získa svoj premiérový titul na najvyššej úrovni.
Pri svojej ceste za triumfom porazila hneď štyri grandslamové šampiónky. Najskôr prešla cez Austrálčanku Kimberly Birrellovú. Ďalej premohla Američanku Sofiu Keninovú a zastavila aj rozbehnutú pražskú šampiónkou Marii Bouzkovú.
Domácu kométu nevyradila ani Američanka Coco Gauffová, Španielka Jessica Bouzas Maneirová či Elena Rybakinová z Kazachstanu.
V súboji o titul sa stretla s Japonkou Naomi Osakovou.
Finalisti netušili, čo sa deje
Po výsledku 2:6, 6:4, 6:1 sa Mboková stala iba treťou domácou šampiónkou po Faye Urbanovou (1969) a Biance Andreescuovej (2019).
Navyše štyri grandslamové víťazky na jednom turnaji dokázala poraziť ako druhá najmladšia v open ére, mladšia bola už len Serena Williams v roku 1999 na US Open.
VIDEO: Zostrih z finále Victoria Mboková - Naomi Osaková
"Bol to neuveriteľný týždeň tu v Montreale," povedala Mboková pri odovzdávaní trofeje a pokračovala poďakovaním zberačom, funkcionárom, dobrovoľníkom a divákom.
"Tiež chcem poďakovať Naomi za neuveriteľný zápas. Vždy som ju sledovala, keď som bol naozaj malá, takže je vždy skvelé hrať s úžasnou hráčkou, ako ste vy," vravela.
"Keď som bola mladšia, tieto úspechy mi pripadali vzdialené. Úprimne povedané, hovorila som si, že nikdy neprestanem veriť," dodala.
Kurióznu situáciu zažili aj finalisti mužskej dvojhry, keď uprostred ich zápasu vybuchol dav a oslavoval víťazstvo osemnásťročnej Mbokovej.
Ani jeden z tenistov však netušili, čo sa deje.
Dá si pauzu
Po dvoch senzačných týždňoch figuruje Mboková na 24. priečke svetového rebríčka, takže bude medzi nasadenými na US Open. V nasledujúcich dňoch sa mala ukázať na ďalšej tisícke v Cincinnati, ale dá prednosť regenerácii.
"Chcem sa postarať o zápästie, ktoré som si poranila v semifinále s Rybakinovou. Myslím si, že je príliš skoro na to, aby som zase za dva dni hrala," vysvetlila.
