    VIDEO: Ani raz nestratil podanie. Suverénny Sinner si v Turíne zaistil semifinále

    Jannik Sinner
    Jannik Sinner (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    TASR|12. nov 2025 o 22:33
    Obhajca titulu zdolal Nemca Zvereva v dvoch setoch.

    Turnaj majstrov 2025

    Skupina B:

    Jannik Sinner (Tal.-2) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 6:3

    TURÍN. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým semifinalistom na Turnaji majstrov v Turíne.

    Domáci obhajca titulu vyhral ako druhý nasadený v stredajšom šlágri B-skupiny nad trojkou podujatia Alexandrom Zverevom z Nemecka v dvoch setoch 6:4 a 6:3. S dvoma víťazstvami je na čele skupiny.

    V prvom sete si obaja tenisti držali svoj servis až do deviatej hry. V desiatej za stavu 5:4 pre Sinnera sa domáci hráč dostal k setbalom a ten tretí v poradí aj premenil.

    V druhom sete Talian brejkol svojho súpera v piatej hre za stavu 3:2 zo svojho pohľadu a náskok si už postrážil.

    V koncovke premenil hneď prvý mečbal. Sinner zdolal Zvereva piatykrát za sebou.

    Súperom nemeckého hráča v piatkovom priamom súboji o druhú postupovú miestenku bude Kanaďan Felix Auger-Aliassime. Ten v pozícii nasadenej osmičky zdolal turnajovú päťku Američana Bena Sheltona v troch setoch 4:6, 7:6 (7), 7:5.

    Tabuľka skupiny B

    dnes 22:33
