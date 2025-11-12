VIDEO: Ani raz nestratil podanie. Suverénny Sinner si v Turíne zaistil semifinále

Turnaj majstrov 2025
Skupina B:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Alexander Zverev (Nem.-3) 6:4, 6:3
TURÍN. Taliansky tenista Jannik Sinner sa stal prvým semifinalistom na Turnaji majstrov v Turíne.
Domáci obhajca titulu vyhral ako druhý nasadený v stredajšom šlágri B-skupiny nad trojkou podujatia Alexandrom Zverevom z Nemecka v dvoch setoch 6:4 a 6:3. S dvoma víťazstvami je na čele skupiny.
V prvom sete si obaja tenisti držali svoj servis až do deviatej hry. V desiatej za stavu 5:4 pre Sinnera sa domáci hráč dostal k setbalom a ten tretí v poradí aj premenil.
V druhom sete Talian brejkol svojho súpera v piatej hre za stavu 3:2 zo svojho pohľadu a náskok si už postrážil.
V koncovke premenil hneď prvý mečbal. Sinner zdolal Zvereva piatykrát za sebou.
Súperom nemeckého hráča v piatkovom priamom súboji o druhú postupovú miestenku bude Kanaďan Felix Auger-Aliassime. Ten v pozícii nasadenej osmičky zdolal turnajovú päťku Američana Bena Sheltona v troch setoch 4:6, 7:6 (7), 7:5.