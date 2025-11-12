ONLINE: Jannik Sinner - Alexander Zverev dnes, Turnaj majstrov 2025 LIVE (skupina B)

TURÍN. Jannik Sinner a Alexander Zverev hrajú dnes svoj druhý zápas na Turnaji majstrov 2025 v Turíne.
Obaja hráči zvládli svoje úvodné zápasy a bojujú o post lídra v skupine B.
ONLINE PRENOS: Jannik Sinner - Alexander Zverev (tenis, Turnaj majstrov, skupina B, streda, naživo, výsledky)
Turnaj majstrov Skupina B 2025
12.11.2025 o 20:30
Sinner
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Zverev
Jannik Sinner v závěru roku chytil výbornou formu. Po přesunu na halové turnaje napřed vyhrál nabitou exhibici Six Kings Slam, načež si podmanil turnaj v rakouské Vídni a stejně tak Masters v Paříži. Díky tomu se krátce dostal zpět na post světové jedničky, ze kterého ale zase spadl, jelikož se mu odepsaly body za loňský titul na Turnaji mistrů.
Italského favorita, který vstoupil do turnaje v Turíně vítězstvím 7:5, 6:1 nad Felixem Augerem-Aliassimem, čeká ve druhém utkání skupiny Alexander Zverev. Toho v posledních týdnech potkal na dvorcích hned dvakrát. Ve Vídni ho porazil ve třech setech, před dvěma týdny v Paříži ho ovšem rozdrtil 6:0, 6:1.
Je zajímavostí, že Zvereva na halových turnajích před ATP Finals zastavoval pouze Sinner, a to ve zmíněném finále ve Vídni a semifinále v Paříži. Před těmito turnaji, které mohl hodnotit jako úspěšné, se herně poněkud trápil. Na US Open skončil ve třetím kole, v Pekingu ve čtvrtfinále a v Šanghaji také hned ve třetím kole. Třetí hráč světa, jenž je dvojnásobným vítězem Turnaje mistrů, se před dalším soubojem se Sinnerem naladil výhrou v prvním zápase ve skupině nad Benem Sheltonem 6:3, 7:6.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:30.