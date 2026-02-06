Prvá prehra v novom roku. Pohánková uhrala vo štvrťfinále proti rovesníčke len tri gemy

ITF W50 Porto 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Elizara Janevová (Bul.) - Mia Pohánková (SR) 6:1, 6:2
Slovenská tenistka Mia Pohánková nepostúpila do semifinále ITF turnaja W50 v portugalskom Porte.
Vo štvrťfinále nestačila na osemnásťročnú bulharskú hráčku Elizaru Janevovú v dvoch setoch 1:6 a 2:6.
Pre mladú Slovenku ide o prvú prehru v roku 2026. Predtým ovládla turnaj v poľskom Leszne.
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka figuruje v live vydaní rebríčku WTA na 345. mieste, poskočila o 19 miest.