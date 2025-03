Český tenista sa chcel odhlásiť zo životného turnaja. Funkcionár bol však na obede

Namiesto toho navštívil miestnosť fyzioterapeuta. "Bol to veľký zápal. Nemohol som chodiť, nemohol som behať," povedal Menšík novinárom.

Krátko pred svojím úvodným zápasom proti Robertovi Bautistovi Agutovi bol 19-ročný tenista na ceste do miestnosti rozhodcu, aby oznámil svoje odstúpenie, ale zistil, že funkcionár je na obede.

"Začal som to liečiť, začal som užívať lieky proti bolesti. Nič nepomáhalo. Počas zápasu to bolo rovnaké... Snažil som sa šliapať na bežiacom páse. Nemohol som sa pohnúť. Povedal som si: 'Dobre, tak to je všetko. Odhlásim sa'."

"Išiel som do kancelárie rozhodcu, ale on práve obedoval. Takže som si povedal, že najprv teda navštívim fyzioterapeuta," potvrdil Čech.

VIDEO: Zostrih zápasu Jakub Menšík - Novak Djokovič vo finále