Poláška vo finále dlho ošetrovali. Z Indian Wells si odnášajú státisíce

V rebríčku najlepších tenistov vo štvorhre by sa mal Polášek v pondelok posunúť z desiateho na deviate miesto, Peers zaznamená skok o desať priečok na trinástu.

V tohtoročnom spoločnom deblovom poradí Race im patrí desiate miesto.

Polášek a Peers začali spolupracovať až po olympijských hrách v Tokiu. Spolu absolvovali iba šesť turnajov a ich výkony majú stále stúpajúcu tendenciu.

Zatiaľ čo na podujatiach vo Washingtone a Toronte vypadli už v prvom kole, v Cincinnati sa dostali do osemfinále, na US Open v New Yorku do semifinále, v San Diegu si zahrali prvé spoločné finále a teraz prišiel na rad titul na turnaji v Indian Wells, ktorý bol pre pandémie koronavírusu posunutý z marca na október.



"Ťažšie sme sa ako tím rozbiehali, ale tvrdá robota pred US Open sa nám začína vyplácať. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme vo viac takých výsledkov, aké sme dosiahli v Indian Wells," doplnil Peers.