Polášek získal titul v Indian Wells. Po Dodigovi zdolal aj známych Rusov

Pre Poláška to bol už 16. titul na hlavnom profesionálnom okruhu, prvý po boku Peersa a vo svetovom deblovom rebríčku sa posunie na deviate miesto.

"Hrať tu je vždy veľká zábava, je špeciálne, že sa nám podarilo vyhrať titul. Ako tím sme začali pomalšie, ale pred US Open sme na sebe zapracovali. Odvtedy je to zábava a radi spolu hráme. Posnažíme sa dosiahnuť takéto výsledky častejšie," povedal Peers, pre ktorého je to štvrtý titul ATP Masters 1000 a 25. celkovo.