VIDEO: Roger Federer sa vracia na kurt. Päťnásobný víťaz US Open priznal veľkú neistotu

Švajčiarsky tenista Roger Federer sa v utorok večer predstaví na štadióne Arthura Ashea v New Yorku v rámci exhibície pred US Open.
Na tomto podujatí sa predstaví po prvý raz od roku 2019. Upozorňuje však, že už nie je v takej forme ako kedysi.
Švajčiar vyhral na US Open päť titulov po sebe počas svojej dominantnej éry v tomto športe.
Ale teraz si nie je celkom istý, ako bude vyzerať jeho hra. „Nehral som v singli už päť rokov. Takže neviem ako to dopadne.
Takže prevláda vo mne veľa neistoty, ale aj veľa šťastia, že sa môžem vrátiť na kurt Arthura Ashea. Teda na miesto, kde som zažil toľko krásnych chvíľ,“ citovala Federera agentúra AP.
VIDEO: Tréning Rogera Federera na US Open
V rámci exhibície odohrá len jeden set proti Andymu Roddickovi a jeden set vo štvorhre s Johnom McEnroeom proti Roddickovi a Andreovi Agassimu.
A napriek tomu, že v 45 rokoch stále vyzerá fit povedal, že si užíva cvičenie v posilňovni.
Dodal však, že prechádza obdobím, kedy je na kurte zriedka. Návrat k tenisu tak ako ho teraz predviedli sestry Venus a Serena Williamsové odmietol.
„Nie, to naozaj vôbec nie. Ale ďakujem, že sa pýtate. Nebol som si istý, či táto otázka padne, ale som rád, že ste sa opýtali, aby som to mohol objasniť, keby by si to náhodou niekto myslel.“