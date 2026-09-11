Siniaková vylepšila neuveriteľnú bilanciu. Na US Open oslavuje ďalší titul

US Open 2026
Štvorhra žien - finále:
Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová (ČR/USA-1) - Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová (obe USA) 5:7, 6:0, 6:2
Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrala s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v ženskej štvorhre a spoločne s mixom 13. celkovo.
Nasadené jednotky porazili v dnešnom finále 5:7, 6:0, 6:2 domácu dvojicu Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová a skompletizovali spoločný kariérny Grand Slam.
Tridsaťročná Siniaková ovládla US Open druhýkrát v kariére. Prvýkrát sa jej to podarilo pred štyrmi rokmi po boku Barbory Krejčíkovej, s ktorou tiež triumfovala na všetkých štyroch grandslamových turnajoch.
Dnešným víťazstvom svetová deblová jednotka Siniaková potvrdila svoju výbornú bilanciu v grandslamových finále - z pätnástich titulových zápasov nevyhrala len tri.
Cesta za trofejou v New Yorku sa pre Townsendovú so Siniakovou nezačala vo finále ideálne.
Nenasadené súperky získali pre seba prvý set v pomere 7:5. Potom však už dominovali na kurte svetové jednotky.
V druhom sete triumfovali bez straty gemu 6:0 a v rozhodujúcom dejstve zvíťazili 6:2, keď využili druhý mečbal po necelých dvoch hodinách hry.