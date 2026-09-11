VIDEO: Sabalenková valcuje v New Yorku a má šancu na tretí titul za sebou: Som šťastná

US Open 2026
Dvojhra žien - semifinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jessica Pegulová (USA-3) 7:5, 6:2
Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila štvrtýkrát za sebou do finále US Open a už len jedno víťazstvo ju v New Yorku delí od tretieho titulu v rade.
Turnajová jednotka dnes zdolala o dve priečky nižšie nasadenú Jessicu Pegulovú 7:5, 6:2. V sobotu sa o svoj piaty grandslamový titul stretne s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu.
Dvadsaťosemročná Sabalenková, ktorá vo štvrťfinále vyradila Češku Lindu Noskovú, zdolala Pegulovú po desiaty raz zo 14 vzájomných zápasov.
Na US Open nad ňou vyhrala v semifinále aj vlani, pred dvoma rokmi ju vo Flushing Meadows zdolala v súboji o titul.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Pegulová
Rodáčka z Minska sa vo dvojhre prebojovala do svojho deviateho grandslamového finále v kariére.
O štyri roky staršia Pegulová nevyužila šancu postúpiť do druhého grandslamového finále v kariére. Na svoj prvý titul z turnajov „veľkej štvorky“ tak naďalej čaká.
Sabalenková, ktorá aj napriek účasti vo finále budúci týždeň príde o post svetovej jednotky, kde ju vystrieda Rybakinová, v zápase s Pegulovou ani raz neprišla o servis, zatiaľ čo súperku trikrát „brejkla“.
Pomohlo jej sedem es a 29 víťazných úderov. Stala sa tiež prvou hráčkou v tzv. open ére, ktorá sa na tvrdých povrchoch dostala do ôsmeho grandslamového finále za sebou.
VIDEO: Sabalenková v rozhovore po postupe
„Po tomto víťazstve som veľmi túžila. Neskutočne veľmi som si ho priala,“ povedala v rozhovore priamo na kurte Sabalenková, ktorá v New Yorku vyhrala už dvadsiaty zápas za sebou.
Naposledy ju tu vo finále v roku 2023 zdolala Gauffová. „Teraz sa vôbec na nič nesťažujem. Som šťastná, že môžem predvádzať takýto tenis,“ uviedla.
Prvý set Sabalenková vyhrala za 43 minút. V štvrtej hre nevyužila brejkbal, za stavu 4:4 však odvrátila šancu súperky.
Potom udrela v 12. geme, keď si za stavu 6:5 na príjme vypracovala náskok 40:0 a využila druhý setbal.
V druhom sete už Bieloruska zápas dotiahla do víťazného konca. Najprv vzala Pegulovej servis vo štvrtej hre a následne uspela aj za stavu 5:2, keď zápas ukončila hneď prvým využitým mečbalom.
VIDEO: Pegulová na tlačovej konferencii
„Úprimne, ani neviem, či som dnes mohla urobiť niečo viac. Je to pre mňa náročná súperka.
Mám pocit, že keď sa chytí a začne dobre triafať loptičky, dokáže hrať na veľmi vysokej úrovni. S tým ako dnes hrala, by pravdepodobne zdolala kohokoľvek,“ citovala Pegulovú agentúra AFP.