    ONLINE: Frances Tiafoe - Ben Shelton dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)

    Frances Tiafoe - Ben Shelton: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026.
    Frances Tiafoe - Ben Shelton: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2026. (Autor: Sportnet/TASR/AP)
    Sportnet|11. sep 2026 o 20:00
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open 2026: Frances Tiafoe - Ben Shelton.

    Tenistky Frances Tiafoe a Ben Shelton v noci na sobotu nastúpia v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open 2026.

    Kto bude úspešnejší v americkom súboji?

    Kde sledovať US Open v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Frances Tiafoe - Ben Shelton dnes (dvojhra mužov, semifinále, US Open 2026, výsledky, sobota, LIVE)

    US Open - muži Semifinále 2026
    11.09.2026 o 21:00
    Tiafoe
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Shelton
    Prenos
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
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