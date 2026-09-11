ONLINE: Frances Tiafoe - Ben Shelton dnes, US Open 2026 LIVE (semifinále)

Tenistky Frances Tiafoe a Ben Shelton v noci na sobotu nastúpia v semifinále dvojhry mužov na grandslamovom turnaji US Open 2026.
Kto bude úspešnejší v americkom súboji?
Kde sledovať US Open v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Frances Tiafoe - Ben Shelton dnes (dvojhra mužov, semifinále, US Open 2026, výsledky, sobota, LIVE)
US Open - muži Semifinále 2026
11.09.2026 o 21:00
Tiafoe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Shelton
Prenos
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.